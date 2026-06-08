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Policía Nacional busca a “Rosa Tours” por estafas con paquetes turísticos

8 de junio de 2026
Dominicano Ahora

Santo Domingo, RD. – La Policía Nacional informó que activó la búsqueda de Rosa María Marte de la Rosa, alias “Rosa Tours”, acusada de presuntamente cometer estafas electrónicas mediante ofertas fraudulentas de viajes y hospedajes en resorts.

De acuerdo con el informe investigativo, la prófuga utilizaba plataformas digitales y redes sociales para promocionar supuestos paquetes turísticos y reservaciones en hoteles y resorts, captando pagos de ciudadanos sin posteriormente cumplir con los servicios ofrecidos.

Marte de la Rosa es requerida mediante la orden de arresto No. 0105-MARZO-2026, por presunta violación al artículo 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en perjuicio de un ciudadano.

La institución del orden exhortó a la prófuga a entregarse por la vía que considere pertinente, al tiempo que pidió la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita dar con su paradero, garantizando absoluta confidencialidad.

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