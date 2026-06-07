Policía Nacional activa la búsqueda de “Mantequilla” por presunta tentativa de homicidio y estafa

La Policía Nacional informó que mantiene activa la búsqueda de Wilquin García Peguero, alias “Mantequilla”, requerido mediante la orden de arresto No. 2026-AJ0014235, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Monte Plata.

García Peguero es investigado por la presunta comisión de los delitos de asociación de malhechores, tentativa de homicidio agravada, golpes y heridas voluntarias, y estafa, en perjuicio del ciudadano Yeison Mata Albuey.

La orden fue emitida a solicitud del Ministerio Público, que presentó evidencias e indicios vinculados al caso durante el proceso investigativo.

La institución exhortó al requerido a entregarse por la vía que estime pertinente y solicitó a la ciudadanía suministrar cualquier información que contribuya a su localización a través de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) o de la dependencia policial más cercana.

En diciembre de 2022, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Monte Plata impuso seis meses de prisión preventiva contra García Peguero, procesado por cargos de estafa y amenazas de muerte.

Posteriormente, en marzo de 2024, el Primer Tribunal Colegiado de Monte Plata lo condenó a dos años y ocho meses de pena suspendida, con la obligación de presentarse periódicamente y mantener un domicilio fijo.