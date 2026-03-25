Policía identifica autores de ataque dejó un joven muerto en el sector 27 de Febrero

La Policía Nacional informó que fueron identificados los responsables de disparar ráfaga de tiros contra un grupo de jóvenes la madrugada del pasado 23 de marzo en el sector 27 de Febrero, del Distrito Nacional y que dejó como resultado la muerte de una persona.

El hecho se produjo luego de que circulara en redes sociales un video en el que se observa a dos personas desmontarse de un vehículo, y una de ellas abrir fuego contra varios jóvenes, lo que generó gran conmoción en la comunidad y en todo el país.

De acuerdo a la uniformada, los acusados fueron identificadas como Leandro Ovalles Solano, de 28 años; Ademil Reyes Montero, de 23 años; y un individuo conocido únicamente como “(Li) y/o Compañero”, quienes son activamente buscados por su vinculación al hecho.

El altercado se produjo presuntamente motivado por “conflictos interdelincuenciales”. En el hecho perdió la vida Yeuri Johansel Acosta, de 19 años.

Las autoridades exhortaron a los prófugos a entregarse por la vía que consideren pertinente, mientras continúan las labores de búsqueda y captura para ponerlos a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se produjo mientras el hoy occiso se encontraba compartiendo con varias personas en la vía pública, momento en el cual fue atacado a tiros por varios individuos que se desplazaban en un vehículo marca Honda Civic, blanco, el cual ya fue recuperado.

Yeuri Johansel Acosta falleció a causa de múltiples heridas de proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, incluyendo tórax, brazo derecho y cabeza, conforme al diagnóstico médico emitido por el centro de salud donde fue atendido.