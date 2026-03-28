Policía captura a autores de ataque dejó un joven muerto en el sector 27 de Febrero

La Policía Nacional informó que fueron capturarados la madrugada de este sábado en Hato Mayor tres prófugos de la justicia que eran buscados de manera activa tras disparar ráfaga de tiros contra un grupo de jóvenes la madrugada del pasado 23 de marzo en el sector 27 de Febrero, del Distrito Nacional

En el hecho motivado por conflictos interdelincuenciales y que fue captado por una cámara de video, falleció Yeuri Johansel Acosta, de 19 años.

Los detenidos son Leandro Ovalles Solano, de 28 años; Ademil Reyes Montero, de 23, y Joel González Valverde “(Li) y/o Compañero”, quienes eran activamente buscados en atención a órdenes de arrestos. La mediación de familiares influyó en la captura de los prófugos.

En poder de los detenidos se ocupó un fusil AR15, la cual fue utilizada para cometer el crimen antes citado.

Previamente, los investigadores ocuparon el vehículo Honda Civic, blanco, utilizado por los ahora detenidos para escapar de la escena.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se produjo mientras el hoy occiso se encontraba compartiendo con varias personas en la vía pública, momento en el cual fue atacado a tiros por varios individuos que se desplazaban en el referido vehículo.

Oportunamente se ofrecerán mayores detalles, conforme avance el proceso investigativo.

Los detenidos serán sometidos a la justicia, vía el Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.