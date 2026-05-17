Otro feminicidio sacude Santo Domingo Este: mujer muere a manos de su pareja

Santo Domingo Este.– La mañana de este domingo se registró un nuevo caso de feminicidio en el país, donde perdió la vida Indira Carolina Beltré, de 33 años, tras recibir múltiples heridas de arma blanca, presuntamente ocasionadas por su pareja, Camilo Rodríguez, de 52 años.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Duarte, Peatón 7, del sector La Toronja. Tras cometer el crimen, Rodríguez intentó huir, pero fue capturado horas más tarde en el sector Riviera del Caribe, gracias a labores de inteligencia y seguimiento de la Policía Nacional.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas para los fines legales correspondientes. Pesqueira reiteró el compromiso de la institución de enfrentar la criminalidad y garantizar justicia en este tipo de casos.

El crimen ha generado consternación entre los residentes de La Toronja, quienes expresaron preocupación por el incremento de los feminicidios en Santo Domingo Este.

Este caso se suma a al menos dos feminicidios ocurridos en el municipio en los últimos cinco días, lo que ha intensificado el llamado de organizaciones sociales y de derechos humanos a reforzar las políticas de prevención y protección hacia las mujeres.