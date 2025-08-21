Nuevo vicepresidente de la OMSA advierte que tarifa de RD$15 es “insostenible”

Santo Domingo. – El recién designado vicepresidente ejecutivo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Onéximo González, advirtió este miércoles que la actual tarifa de RD$15 que pagan los usuarios por abordar los autobuses de la institución “es insostenible” y genera un deterioro progresivo en la calidad del servicio.

Durante una entrevista en el programa radial El Sol de la Mañana, González sostuvo que el costo real de una canasta de transporte ronda los RD$75, mientras que la OMSA apenas cobra una fracción de ese monto.

“En una canasta de costo del transporte de 75 pesos, la OMSA no puede estar cobrando 15 pesos, porque eso lo que hace es acumular deterioro y mala calidad de servicio”, afirmó.

El funcionario señaló que mientras un pasajero paga hasta RD$75 para trasladarse en motoconcho hacia una parada, luego aborda una guagua de la OMSA por tan solo RD$15, lo que refleja una distorsión del sistema.

Subsidio focalizado a usuarios vulnerables

González planteó que el modelo de subsidio vigente debe replantearse. Según explicó, en países como Brasil el aporte estatal se dirige directamente a los ciudadanos más necesitados mediante mecanismos de compensación, en lugar de subsidiar a los transportistas.

“Si a los envejecientes y a las personas más necesitadas se les da una tarjeta con su fotografía para cubrir parte del pasaje, el servicio puede sostenerse y mejorar. Eso es lo que ha hecho toda América”, indicó.

El nuevo titular de la OMSA consideró “una hipocresía” mantener tarifas artificialmente bajas a costa de sacrificar la frecuencia y disponibilidad de unidades. “De nada sirve tener un servicio a 15 pesos si el usuario debe esperar dos horas porque los autobuses no existen o están dañados”, subrayó.

Reestructuración del transporte público

Más allá de la discusión tarifaria, González adelantó que uno de sus objetivos será equilibrar la plantilla laboral con la cantidad de autobuses en operación, aumentar la flota y reestructurar el servicio para hacerlo más rentable y funcional.

Apuntó que mientras en países como Israel se requieren 2.5 empleados por cada autobús, en República Dominicana la relación asciende a cuatro, lo que evidencia ineficiencia operativa.

Asimismo, consideró necesario integrar formalmente a los motoconchos y a los choferes de carros de concho dentro de un sistema regulado de transporte colectivo, que funcione como ruta alimentadora del Metro y el Teleférico de Santo Domingo.

“El transporte no lo transforma el Gobierno solo”

El funcionario insistió en que el cambio debe hacerse junto a los transportistas y no de manera unilateral. “En República Dominicana siempre se ha pensado que la transformación del transporte público la hace el Gobierno, pero en todo el mundo eso se logra trabajando con los transportistas”, dijo.

De igual modo, abogó por reducir las más de 200 rutas actuales a unas 30 bien estructuradas, con intervalos de 5 a 10 minutos en hora pico, como ocurre en sistemas modernos de movilidad urbana.

Compromiso de gestión

González expresó que su meta es lograr una “transformación concluyente” en la OMSA durante los 36 meses de gestión, con el apoyo de la ciudadanía, de los transportistas y de las autoridades.

“Yo le pido a Dios que en estos tres años podamos hacer de la OMSA una institución rentable y capaz de brindar un servicio digno y eficiente”, manifestó.

Por Roberto Tiburcio