Niño de 7 años muere por disparo accidental provocado por su hermano de 11 en Boca Chica

Santo Domingo.– La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan las circunstancias en que un niño de 7 años perdió la vida tras recibir un disparo accidental con un arma de fabricación casera, en un hecho ocurrido la tarde del viernes en el sector Los Tanquecitos, municipio de Boca Chica.

De acuerdo con el informe preliminar, el arma, conocida popularmente como “chagón», fue encontrada en un solar baldío por su hermano de 11 años, quien la llevó a la vivienda familiar mientras cuidaba unos animales. Una vez dentro de la casa, el arma se disparó de manera accidental, impactando al menor en el cuello con perdigones.

El niño fue trasladado de inmediato por su madre al Hospital Municipal de Andrés, donde falleció mientras recibía atenciones médicas. La identidad de la víctima se mantiene reservada por disposición de las autoridades.

Tras el incidente, un hermano mayor, de 17 años, habría lanzado el arma por una ventana hacia la parte trasera de la vivienda. El artefacto fue recuperado por la Policía, que confirmó que contenía un cartucho calibre 12 ya disparado. Actualmente se encuentra bajo custodia de la Policía Científica para los análisis correspondientes.

El Ministerio Público dispuso que el menor de 11 años permanezca provisionalmente bajo cuidado de sus familiares, mientras se continúa con las indagatorias. El caso será remitido a la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo Este.

El cuerpo del niño fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los procedimientos legales de rigor. Las autoridades reiteraron que trabajan para esclarecer las circunstancias exactas de este trágico suceso que ha consternado a la comunidad de Boca Chica.