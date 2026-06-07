Muere el coreógrafo y bailarín Iván Tejada tras permanecer ingresado por accidente de tránsito

Santo Domingo.– El reconocido coreógrafo y bailarín dominicano Iván Tejada falleció la noche de este sábado en el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, luego de permanecer varios días ingresado tras resultar herido en un accidente de tránsito.

La información fue confirmada por el centro de salud a través de un comunicado, en el que precisó que el deceso se produjo a las 7:20 de la noche de este 6 de junio.

La muerte de Tejada ha generado consternación en los sectores cultural y artístico del país, donde era ampliamente valorado por su trayectoria, talento y aportes a la danza dominicana.

«Iván dejó una huella imborrable a través de su pasión, disciplina y entrega sobre los escenarios, inspirando a generaciones con su arte», expresó el hospital en la nota oficial.

Tejada había ingresado al Darío Contreras el pasado 29 de mayo, luego de sufrir lesiones a causa de un accidente de tránsito. Según se informó, presentaba golpes y laceraciones en distintas partes del cuerpo, por lo que fue sometido a cuidados especializados debido a la complejidad de su condición clínica.

Su caso captó la atención pública luego de que familiares reportaran su desaparición. Días más tarde, fue localizado en el Hospital Darío Contreras, donde había sido trasladado para recibir atención médica tras el accidente.

La dirección del centro hospitalario indicó que desde su ingreso se desplegaron todos los recursos humanos, técnicos y asistenciales disponibles para intentar preservar su vida y ofrecerle una atención integral y oportuna.

Asimismo, la institución expresó sus condolencias a los familiares, amigos y colegas del artista, así como a toda la comunidad artística nacional.

De manera especial, el hospital destacó el apoyo brindado por la merenguera Milly Quezada, quien, según señaló, se mantuvo en comunicación permanente con los familiares y con la institución durante el proceso de hospitalización, demostrando su solidaridad y preocupación por el estado de salud del bailarín.

«Hoy despedimos a un gran artista, pero también a un ser humano cuya pasión y legado permanecerán en la memoria de nuestro país», concluye el comunicado emitido por el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras.

Por Roberto Tiburcio