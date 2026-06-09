Moca honra memoria del Padre Antonio Flores en 70 aniversario del Santuario Sagrado Corazón de Jesús

Moca, Espaillat.-El pueblo de Moca y la comunidad cristiana, se unieron en una emotiva celebración para conmemorar el 70 aniversario de la consagración del Santuario Sagrado Corazón de Jesús, uno de los símbolos más importantes de la fe católica y de la formación espiritual de generaciones de mocanos.

La actividad se desarrolló en el marco de las fiestas patronales del municipio e incluyó una solemne Eucaristía en honor al sacerdote salesiano mexicano Padre Antonio Flores, reconocido como el principal artífice y visionario de la construcción del templo, considerado un pilar fundamental en la promoción de los valores cristianos, humanos y educativos de la ciudad de Moca.

Durante la celebración religiosa, los fieles elevaron oraciones de agradecimiento por la vida y obra del Padre Antonio Flores, cuya dedicación y entrega dejaron una huella imborrable en la historia religiosa y social de la comunidad.

La ceremonia tuvo un significado especial con la colocación de los restos del sacerdote en el Santuario Sagrado Corazón de Jesús, en un acto cargado de simbolismo, respeto y profunda gratitud hacia quien dedicó gran parte de su vida al servicio de Dios y al desarrollo espiritual de la población mocana.

“Con profunda fe y gratitud, nos unimos en esta solemne Eucaristía dedicada al Padre Antonio Flores, en ocasión de la colocación de sus restos en el santuario. Es un momento de oración, recuerdo y reconocimiento a su legado de servicio, amor y entrega a la comunidad”, expresaron representantes de la comunidad parroquial.

Durante la homilía a la que asistieron las principales autoridades del municipio, empresarios, comerciantes, policial y pueblo en general, se destacó la visión pastoral del sacerdote salesiano, así como su compromiso con la educación, la evangelización y la formación integral de niños, jóvenes y familias, valores que continúan presentes en la misión de la Iglesia y en la identidad de la ciudad de Moca.

Los asistentes resaltaron que el Santuario Sagrado Corazón de Jesús no solo constituye un referente de la fe católica en la provincia Espaillat, sino también un patrimonio espiritual, histórico y cultural que ha acompañado el crecimiento de la comunidad durante siete décadas.

La conmemoración terminó con un llamado a mantener vivo el legado del Padre Antonio Flores y a continuar fortaleciendo los principios cristianos y humanistas que promovió a lo largo de su ministerio sacerdotal.

“Que su ejemplo continúe inspirando nuestras vidas y fortaleciendo nuestra fe”, fue el mensaje compartido por los feligreses al concluir la celebración.

Por Luis Ramón López