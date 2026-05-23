Ministerio Público solicita prisión preventiva para el comunicador Jhossan Capell

El Ministerio Público solicitó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, para el comunicador Jhossan Gaudencio Capell de Castro, imputado de inferir golpes y heridas a un hombre en el patio del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

El imputado fue arrestado el viernes, mediante una orden judicial, emitida por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, por agredir a José Luis Custodio Peña en un hecho ocurrido el pasado 27 de abril de 2026.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, presentada por la fiscal investigadora Yesenia Hernández, adscrita al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) del Distrito Nacional, el hecho ocurrió aproximadamente a las 10:30 de la mañana, en el patio interno del edificio del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, cuando el imputado se encontraba realizando manifestaciones en defensa de los procesados por el caso Jet Set.

La investigación establece que la víctima, José Luis Custodio Peña, cuyo hijo falleció en el desplome del techo del Jet Set en abril de 2025, intervino para expresar su desacuerdo con dichas manifestaciones, momento en que el imputado se aproximó y le propinó una bofetada en el rostro, impactándolo en el área del ojo derecho y la nariz.

Como consecuencia de la agresión, la víctima presentó dolor en el puente nasal y oído derecho, visión borrosa en el ojo derecho y tinnitus en el oído derecho, quedando bajo seguimiento médico especializado en oftalmología y otorrinolaringología.

El Ministerio Público establece que el hecho fue presenciado por varias personas y quedó captado en vídeos de cámaras de vigilancia y medios de comunicación presentes en el lugar.

El órgano acusador otorgó al caso la calificación jurídica provisional de violación al artículo 309 del Código Penal Dominicano.