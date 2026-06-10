Ministerio Público arresta a “Mantequilla” buscado por tentativa de homicidio y estafa

Santo Domingo.- El Ministerio Público arrestó la noche de este martes a Wilkin García Peguero (Mantequilla) luego de una activa persecución por estar vinculado a delitos de asociación de malhechores, tentativa de homicidio agravada, agresión física y estafa en perjuicio de un ciudadano.

García Peguero fue arrestado con orden judicial mientras se desplazaba en la parte trasera de una motocicleta por el sector Arroyo Hondo Viejo, del Distrito Nacional.

El imputado fue trasladado al Centro de Atención y Privación de Libertad de Ciudad Nueva (Caplip-2) y este miércoles en horas de la mañana será trasladado a la Fiscalía de Monte Plata para ser procesado por los hechos delictivos cometidos en perjuicio del señor Yeison Mata Albuey.

El arresto fue ejecutado por la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), bajo la dirección de la fiscal Andry De Los Santos, conjuntamente con el Departamento Operativo II de la Unidad Central de Búsqueda y Captura de Prófugos, Rebeldes y condenados de la Policía Nacional.

El Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de arresto en contra de García Peguero por violar los artículos 265, 266, 2, 295, 296, 297, 298, 309 y 405 del Código Penal Dominicano.

El órgano persecutor informó a través de un comunicado de prensa que en las próximas horas procederá con su sometimiento a la justicia para conocerle medida de coerción.

El Tribunal Colegiado del distrito judicial de Monte Plata en el año 2024 condenó a dos años de prisión a García Peguero, a quien encontró culpable del delito de abuso de confianza. El tribunal, presidido por la jueza Laysa Pérez Matos, dispuso la suspensión condicional de los últimos ocho meses de la pena dictada en contra del procesado, quien en ese caso fue hallado culpable de violar las disposiciones del artículo 406 del Código Penal.