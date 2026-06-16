MAP anuncia 2,000 becas para curso de Inteligencia Artificial a servidores públicos

Santo Domingo.– El Ministerio de Administración Pública (MAP) anunció la disponibilidad de 2,000 becas para el curso virtual “Inteligencia Artificial Generativa (IAGen): Fundamentos para la función pública de América Latina y el Caribe | Edición RD”, dirigido a servidores de las distintas entidades públicas del país.

Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se desarrolla en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Gestión del Servicio Civil de la República Dominicana que ejecuta el MAP para fortalecer las capacidades del Estado y avanzar hacia una gestión pública eficiente, innovadora y alineada con los desafíos tecnológicos actuales.

El curso, impartido a través de Academia BID, ofrece una introducción a la Inteligencia Artificial Generativa, abordando sus principales aplicaciones, así como su uso ético, responsable y seguro en el ámbito de la función pública.

La formación es completamente virtual y autodirigida, no requiere conocimientos previos y ofrece certificación a quienes cumplan con los requisitos establecidos en el programa.

A través de esta capacitación, los servidores públicos podrán adquirir herramientas que les permitan optimizar tareas, mejorar procesos y fortalecer su desempeño profesional, incorporando la Inteligencia Artificial como aliada en su trabajo diario.

El MAP destacó que esta iniciativa se enmarca en el proceso de modernización del servicio civil dominicano, promoviendo el desarrollo de competencias digitales clave que contribuyan a una administración pública más ágil, eficiente y orientada a resultados.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 4 de agosto de 2026.

Para participar, las personas interesadas deberán contactar a la unidad de Recursos Humanos de su institución para canalizar la inscripción.

Con esta acción, el Ministerio de Administración Pública reafirma su compromiso con el fortalecimiento del talento humano del sector público, impulsando la adopción de herramientas innovadoras que contribuyan a mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía, con el apoyo técnico del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), entidad responsable de promover la formación y capacitación de los servidores públicos.