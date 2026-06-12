Líneas Aéreas advierten nuevo gravamen a boletos aéreos afectaría la competitividad del país

Santo Domingo.- La Asociación Dominicana de Líneas Aéreas (ADLA) expresó su preocupación ante la propuesta de aplicar un cargo adicional de US$10 a los boletos aéreos como parte de las medidas que ha presentado el Gobierno para enfrentar el impacto económico derivado del aumento internacional de los precios del petróleo, los insumos y el transporte de carga.

El presidente de ADLA, Omar Chahín, manifestó que el gremio comprende la necesidad de que las autoridades adopten mecanismos que contribuyan a preservar la estabilidad macroeconómica del país en un contexto internacional complejo, pero advirtió que cualquier medida que incremente el costo de los viajes aéreos debe ser analizada cuidadosamente por sus implicaciones sobre la conectividad, el turismo y la competitividad nacional.

“Reconocemos el esfuerzo del Gobierno por proteger la economía dominicana frente a un escenario internacional desafiante. Sin embargo, entendemos que gravar aún más el boleto aéreo podría generar efectos adversos sobre sectores estratégicos para el crecimiento del país, particularmente el turismo, la conectividad y la aviación comercial”, afirmó Chahín.

El dirigente explicó que la República Dominicana compite directamente con otros destinos del Caribe y Centroamérica por la captación de turistas, inversiones y nuevas rutas aéreas, por lo que cualquier incremento en los costos asociados al transporte aéreo puede reducir la competitividad del destino.

“Cuando se encarece el acceso al país, el impacto no recae únicamente sobre las líneas aéreas. También afecta al pasajero, al sector turístico, al comercio y, en general, a toda la cadena de valor vinculada a la conectividad aérea”, señaló.

ADLA recordó que el boleto aéreo ya incorpora múltiples tasas, impuestos y cargos operativos, por lo que agregar nuevos gravámenes podría limitar el crecimiento de la demanda y dificultar los esfuerzos que realiza el país para consolidarse como un centro regional de conexiones aéreas.

No obstante, la entidad reiteró su disposición de colaborar con las autoridades en la búsqueda de alternativas que permitan alcanzar los objetivos fiscales del Estado sin afectar la competitividad del transporte aéreo.

“Creemos que existen espacios para el diálogo y la construcción de soluciones conjuntas. Como sector, estamos dispuestos a participar en una mesa técnica junto al Gobierno, las autoridades aeronáuticas, el sector turístico y los operadores aeroportuarios para evaluar alternativas que contribuyan a la estabilidad económica del país sin comprometer el desarrollo de la aviación dominicana”, indicó Chahín.

Entre las propuestas planteadas por ADLA figuran la revisión integral de la estructura de costos que incide sobre la actividad aérea, incluyendo el combustible de aviación, las tasas aeroportuarias y otros cargos operativos, así como el fortalecimiento de mecanismos que permitan mejorar la competitividad de las líneas aéreas nacionales.

La asociación enfatizó que la aviación constituye una infraestructura estratégica para el desarrollo económico, la atracción de inversiones, la actividad turística, el comercio y la vinculación de la diáspora dominicana con el país.

“Compartimos el interés de preservar la estabilidad macroeconómica y la paz social que distinguen a la República Dominicana. Precisamente por ello entendemos que cualquier medida relacionada con la conectividad aérea debe ser objeto de una evaluación amplia, técnica y consensuada, que permita proteger tanto las finanzas públicas como la competitividad del país”, concluyó el presidente de ADLA.