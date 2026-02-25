Junta de Vecinos pide al presidente Abinader evite desalojo en el Evaristo Morales

Santo Domingo.- La Junta de Vecinos del sector Evaristo Morales, en el Distrito Nacional, pidió la intervención del presidente Luis Abinader en un conflicto con personas que pretenden desalojarlos de los terrenos donde residen desde hace más de 60 años.

«Usted sabe, señor presidente, usted conoce este caso. Estamos pidiendo su ayuda para que interceda en este desalojo», afirmó Auristelia Batista, vocera de la Junta.

Dijo que el señor Víctor Livio Cedeño hijo alega ser el dueño de los terrenos en disputa. «Ese señor se siente apoyado por usted, señor presidente, porque usted lo tiene en un cargo importante», indicó.

Dijo que tienen más de 30 años luchando en ese mismo caso. «Livio Cedeño padre no pudo sacarnos de aquí, pero ahora su hijo tiene un buen cargo en el Gobierno y se siente apoyado por el presidente. Parece que los tutumpotes de este país creen que los pobres no tienen derecho a vivir», expresó.

Pidió al presidente Abinader que «evite una segunda mamá tingó en este caso. Por favor, deje un legado positivo en la política de este país».

«Señor presidente no permita que esos truchimanes se salgan con la suya, ya que si eso ocurre, más de 60 familias quedaríamos en la calle», subrayó.

Instó al Mandatario que «no permita que esas personas nos roben nuestras casas. Nuestras familias han trabajado duro por muchos años para construir sus casas, para que ahora aparezcan estas personas a desalojarlas con un alegato sin fundamento».

Una acción ilegal

De su lado, Agripina Polanco, dijo que «se trata de una acción ilegal, ya que esas personas quieren valerse de mamotretos y artimañas para adueñarse de algo que no les pertenece».

«Al igual que nosotros, las demás familias de este lugar llevan aquí entre 60 y 30 años, y ahora aparece esa gente haciéndose pasar como dueños de un terreno que siempre ha sido del Estado», declaró.

Recordó que «cuando esto era un monte nadie lo reclamó, y ahora que las propiedades han cogido valor aparecen esta gente como por arte de magia a querer sacarnos de nuestros hogares».

Agregó que «las autoridades deben auxiliarnos ante esta injusticia amparada en el poder económico de personas poderosas contra familias humildes».

El terreno en disputa está entre las calles 7, Luis F. Thomen, Francisco Pratts Ramírez y la avenida Winston Churchill.