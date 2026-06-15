Juez envía a juicio de fondo a los hermanos Espaillat y dispone inmovilización de bienes por RD$500 millones

El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, envió este lunes a juicio de fondo a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat y dispuso la inmovilización de bienes por un monto hasta los 500 millones de pesos.

El juez admitió en su totalidad la acusación y las pruebas presentadas por el Ministerio Público (testimoniales, periciales, documentales y materiales), así como las pruebas de la defensa, al considerar que cumplen con los criterios de legalidad, pertinencia y utilidad.

Tras la decisión del magistrado Mejía, el Ministerio Público aseguró que procurará la pena máxima para los hermanos que incurrieron en homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, al actuar con la negligencia sistemática que llevó al colapso del techo del Jet Set, el cual provocó 236 fallecidos y más de 180 heridos.

El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, consideró que se ajusta al derecho la decisión del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de dictar apertura a juicio contra los hermanos Espaillat, por violación a los Artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano.

En ese sentido, adelantó que ahora, en el juicio, los equipos de fiscales procurarán que a los procesados se les imponga la pena máxima establecida en la ley.

“La decisión del tribunal ha acogido de manera total la acusación del Ministerio Público, y, no solo del Ministerio Público, sino de 42 de los 54 querellantes que se adhirieron a la acusación del Ministerio Público”, detalló Camacho, al ser abordado por la prensa luego del fallo emitido por el juez Raymundo Mejía Ortiz.

“El juez impuso como medida de coerción real: la inmovilización por 500 millones de pesos; de forma tal de que puedan las víctimas, tener la seguridad, en la medida que se conozca este caso en juicio, de que sus derechos puedan ser resarcidos”, indicó Camacho, quien representó al Ministerio Público junto a los fiscales Emmanuel Ramírez, Rosa Ysabel, Miguel Collado y Magali Sánchez.

Recordó que, en el caso del desplome del techo del Jet Set, “no existen palabras para uno poder describir el dolor que provocó a las víctimas directas y el dolor que provocó en el centro del alma del pueblo dominicano”.

“Nosotros, desde el momento uno, hemos hecho todo lo que nos ha permitido la ley desde recaudar las pruebas, ordenar la realización de un peritaje que tuvo participación de un perito internacional para poder recabar los hechos, tal como ocurrieron y presentarlos en el tribunal”, dijo.

“Hoy el tribunal ha acogido esos hechos, los ha enviado a juicio, ahora pretendemos ir a juicio a buscar el máximo que permite la ley de pena en este tipo de caso”, adelantó.

Sobre la pregunta de los periodistas en torno a la incorporación del peritaje de los acusados, sostuvo: “a nosotros no nos preocupa ese peritaje, porque ese peritaje igual dice que hubo negligencia y que hubo imprudencia y eso es lo que ha imputado el Ministerio Público”.

“Ambos peritajes dicen que la culpa de que se produjera el colapso del Jet Set fue de ambos de los acusados y ahora vamos al juicio a procurar que paguen por los hechos que cometieron”, indicó.

En su decisión, el juez admite los hechos contenidos en la acusación y todas las pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales presentadas por el Ministerio Público.

Además, mantiene la medida de coerción contra los procesados, consistentes en una garantía económica de 50 millones de pesos para cada uno, impedimento de salida del país y presentación periódica ante el Ministerio Público.

El tribunal admite a las entidades Difusora Hemisferio, S.R.L., Inversiones CCEP-2, S.A., Evelyn Espaillat y Ana Grecia López, en calidad de tercero civilmente demandado, además de admitir las pruebas que reposan en su respectivos escritos, los cuales serán remitidos a juicio conjuntamente con la acusación principal.

El juez impuso a Antonio Espaillat López, Maribel Espaillat de Beras, Evelyn Espaillat y Ana Grecia López trabar embargo conservatorio e inscribir hipoteca judicial, sobre los bienes muebles, por la suma de RD$500 millones, “que es el duplo de la suma principal, así como los activos y valores de la entidad comercial: Inversiones E y L, S.R.L., Radiocadena Comercial, S.R.L., Difusora Hemisferio, S.R.L., Inversiones CCEP-2, S.A”.

El desplome del techo del Jet Set, la discoteca ubicada en la avenida Independencia, en el sector El Portal, del Distrito Nacional, se produjo la noche del 8 de abril de 2025.