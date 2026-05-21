Jueces de Espaillat se suman a paro nacional en demanda de mejores condiciones laborales

Moca, Espaillat.- Jueces del Distrito Judicial de Espaillat se sumaron al paro nacional convocado por los servidores judiciales, en reclamo de mejores condiciones laborales, institucionales y salariales para el sistema de justicia dominicano.

Durante una manifestación realizada en la explanada frontal del Palacio de Justicia de Moca, magistrados y magistradas, unidos en una sola voz, dieron lectura a un manifiesto en el que expusieron las principales problemáticas que afectan actualmente al Poder Judicial.

Durante la lectura del documento, los jueces expresaron que la justicia no puede sostenerse únicamente sobre la vocación, el sacrificio personal y el compromiso individual de quienes administran justicia.

Indicaron que la justicia dominicana requiere condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales adecuadas que permitan ofrecer un servicio oportuno, eficiente, transparente e imparcial a la ciudadanía.

En el manifiesto, los magistrados detallaron una serie de dificultades que, según afirmaron, afectan el desempeño del sistema judicial y las condiciones de trabajo de jueces y servidores judiciales.

Entre las principales demandas señalaron la falta de jueces en distintas jurisdicciones, la escasez de personal administrativo, excesiva carga laboral, los bajos salarios, las renuncias masivas de empleados administrativos, la falta de seguridad en los palacios de justicia, insuficientes condiciones de trabajo para jueces y juezas, entre otras demandas.

Los magistrados manifestaron preocupación por el deterioro de las condiciones del sistema judicial, advirtiendo que estas situaciones afectan directamente la calidad y eficiencia de los servicios ofrecidos a la población.

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades competentes para atender de manera urgente las reivindicaciones planteadas y fortalecer institucionalmente el sistema de administración de justicia en la República Dominicana.

La jornada de protesta se desarrolló de manera pacífica y contó con el respaldo de distintos sectores vinculados al ámbito judicial de la provincia.

Por Luis Ramón López