JCE y CONAPE inician jornada nacional de cedulación para personas adultas mayores

Operativos beneficiarán a más de 4,700 adultos mayores en todo el país y facilitarán la atención de casos relacionados con el registro civil.

Santo Domingo. – La Junta Central Electoral (JCE) y el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) dieron inicio este viernes a una jornada nacional de cedulación dirigida a personas adultas mayores, mediante operativos móviles que beneficiarán a aproximadamente a 4,745 ciudadanos y ciudadanas en distintos centros acreditados por CONAPE a nivel nacional.

La iniciativa contempla la captura de datos biométricos para la expedición de la cédula de identidad y electoral, así como la identificación y canalización de situaciones vinculadas al registro civil que pudieran requerir atención. La primera etapa del programa abarcará centros ubicados en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, para posteriormente extenderse al resto del territorio nacional.

El acto de lanzamiento, celebrado en la sede de CONAPE, estuvo encabezado por la miembro titular del Pleno de la JCE y coordinadora de la Mesa de Inclusión, Dolores Altagracia Fernández, junto al director ejecutivo de CONAPE, Demetrio Antonio Vicente Ureña. También participaron la subdirectora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Laura Hernández Fondeur, y la coordinadora de Despacho de CONAPE, Ondina Ortega.

Los operativos forman parte de las acciones impulsadas por la Mesa de Inclusión de la JCE, en coordinación con organizaciones que trabajan con personas con discapacidad y personas adultas mayores, con el propósito de acercar los servicios de documentación a poblaciones que enfrentan mayores dificultades de acceso.

Durante su intervención, Dolores Fernández destacó que esta iniciativa representa un compromiso institucional con la dignidad, la inclusión y el acceso a derechos fundamentales de las personas adultas mayores. Asimismo, resaltó que la obtención de la cédula de identidad y electoral no solo permite ejercer derechos civiles y políticos, sino también acceder a programas y servicios esenciales del Estado.

De su lado, el director ejecutivo de CONAPE valoró la importancia de esta jornada, señalando que acerca los servicios públicos a una población que por razones de salud, movilidad o condiciones asociadas a la edad, enfrenta mayores obstáculos para realizar este tipo de trámites. Asimismo, agradeció a la JCE por facilitar el despliegue de unidades móviles en los centros que serán impactados por el programa.

Con esta iniciativa, ambas instituciones reafirman su compromiso de continuar desarrollando acciones orientadas a garantizar el derecho a la identidad, promover la inclusión social y mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores.

A la actividad asistieron, además de las autoridades mencionadas, la secretaria ejecutiva de la Mesa de Inclusión, Yolanda M. Ortiz Rodríguez, quien ha coordinado junto a las instituciones involucradas el desarrollo de esta iniciativa; así como personal de la Dirección Nacional de Cedulación, autoridades y colaboradores de CONAPE y personas adultas mayores beneficiarias de la jornada.