JCE recibe premio al mejor documento de identidad de Latinoamérica por la nueva cédula

Guatemala. – La Junta Central Electoral (JCE) recibió el premio internacional al “Mejor Documento de Identidad 2026”, otorgado durante el Foro High Security Printing Latin America 2026, celebrado en la Ciudad de Guatemala, reconocimiento que posiciona a la República Dominicana como referente regional en materia de identidad segura, innovación tecnológica y transformación digital.

La distinción fue concedida a la nueva cédula de identidad y electoral dominicana tras competir con las cédulas de Costa Rica y Argentina, únicas naciones de la región nominadas junto a República Dominicana, valorándose criterios como seguridad documental, innovación tecnológica, capacidad operativa, usabilidad ciudadana y cumplimiento de estándares internacionales.

La institución estuvo representada por su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo y por el director nacional de Cedulación, Américo Rodríguez.

El presidente de la JCE señaló durante sus palabras que este premio confirma que la nueva cédula dominicana representa un avance de seguridad y tecnología que trasciende los tiempos en que surgió el documento de identidad.

“Haber obtenido el reconocimiento al ´Mejor Documento de Identidad de la Región 2026´ significa que la nueva cédula dominicana es considerada la más avanzada de América Latina en aspectos como: seguridad documental, innovación tecnológica, identidad digital, capacidad operativa, experiencia ciudadana y cumplimiento de estándares internacionales”, especificó Jáquez Liranzo.

Manifestó que “hace 34 años en República Dominicana la cédula era de cartón y hoy en día tenemos el documento de identidad de Latinoamérica valorado como el más seguro, de mayor innovación y con niveles de tecnología bajo los más altos estándares internacionales”. Además, describió los elementos que componen la nueva cédula: patrios, culturales y ambientales, con una visión generacional y futurista.

Jáquez Liranzo dedicó el reconocimiento al pueblo dominicano por el fortalecimiento de su identidad y aprovechó la ocasión para dar las gracias en nombre del Pleno a todo el personal de la JCE, en especial al equipo de la Dirección de Cedulación y también al Consorcio EMDOC.

Durante su ponencia explicó detalladamente el origen del proyecto de la nueva cédula hasta su ejecución plena, resaltando los tiempos de vigencia del nuevo documento de identidad (12, 16 y 20 años), el cual definió como un tema de Estado.

Importancia de este premio para RD

El director de Cedulación, Américo Rodríguez, señaló que con este reconocimiento la JCE se convierte en uno de los órganos electorales y de identidad más avanzados de la región y en ser la única institución del mundo que desarrolla de manera simultánea un proceso de renovación de identidad nacional e internacional, impactando la renovación del documento en unos 35 países del mundo donde reside la comunidad dominicana.

Rodríguez dijo que la importancia de este premio radica en que no es otorgado por un país específico, sino por una comunidad internacional de expertos en identidad, documentos seguros y tecnologías gubernamentales.

Resaltó que la capacidad de respuesta institucional ha permitido desarrollar un proceso simultáneo sin precedentes, manteniendo altos estándares de seguridad, eficiencia y atención ciudadana tanto en República Dominicana como en el exterior.

“La JCE ha logrado implementar una operación de alcance global que garantiza accesibilidad, rapidez y seguridad para millones de dominicanos dentro y fuera del país, consolidando un modelo de identidad reconocido internacionalmente”, afirmó Rodríguez.

Sobre High Security Printing Lantin America y la premiación

El High Security Printing (HSP) Latin America es el principal foro especializado de la región dedicado a la seguridad documental, identidad, emisión de documentos gubernamentales, billetes, pasaportes, cédulas de identidad, licencias de conducir, sellos fiscales y tecnologías de autenticación.

Estos premios los organiza Reconnaissance International, la entidad que organiza las conferencias High Security Printing a nivel mundial.