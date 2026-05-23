JCE habilita 90 municipios exclusivos para entrega nueva cédula a nacidos entre enero y abril

Santo Domingo. – La Junta Central Electoral dispuso que a partir de este lunes 25 de mayo se habilite la entrega de la nueva cédula a los dominicanos y dominicanas nacidos en los meses de enero, febrero, marzo y abril exclusivamente en 90 municipios con hasta 20 mil habitantes en condición legal de obtener su nueva cédula.

La medida adoptada por el Pleno busca garantizar los servicios a la ciudadanía y facilitar la renovación de la nueva cédula de identidad y electoral.

En ese sentido, los municipios cuyos centros de cedulación incluye la disposición son:

Mella, El Peñón, Jaquimeyes, Juan Santiago, Pedro Santana, Las Salinas, Guayabal, Polo, Restauración, Cristóbal, Los Cacaos, Estebanía, Postrer Río, Fundación, El Pino, Eugenio María de Hostos, El Llano, Bánica, Partido, Guananico, La Descubierta, La Ciénaga.

También, Jamao al Norte, Oviedo, Los Ríos, Rancho Arriba, Ramón Santana, Hondo Valle, El Valle, Sabana Larga, Cayetano Germosén, Pepillo Salcedo, Las Charcas, Las Matas de Santa Cruz, Paraíso, Enriquillo, Bohechío, Guayacanes, Peralta, Jimaní, Pueblo Viejo, Villa Los Almácigos, Villa Jaragua, Guaymate, Vallejuelo, Tireo, Duvergé, Juan de Herrera, Sabana Iglesia, Las Guáranas, Arenoso, Cabral, Los Hidalgos, Monción, Galván, Baitoa, Castañuelas, Matanzas, Pedernales.

Igualmente, Cevicos, Loma de Cabrera, Villa Vásquez, Villa Central, Sabana Grande de Palenque, Las Yayas de Viajama, Río San Juan, Castillo, Villa Montellano, Luperón, Peralvillo, San Rafael del Yuma, Sabana de la Mar, Las Terrenas, Quisqueya, Pimentel, Tábara Arriba, Villa Isabela, Comendador, Altamira, Sabana Yegua, Los Llanos, Jánico, San Víctor, Laguna Salada, Imbert, Padre de las Casas, Piedra Blanca, Maimón, Montecristi y El Cercado

La JCE dispuso que en los centros de cedulación de servicios continuo (La Feria, Herrera, Las Américas, Santiago- Cuesta Colorada, San Cristóbal, La Vega, San Francisco de Macorís, La Romana, San Pedro de Macorís, Barahona), en horario de 9:00 p. m. a 7:00 a. m., sean recibidos ciudadanos (as) sin importar el mes de cumpleaños, en ambas modalidades con cita y sin citas.

También eliminó las restricciones relativas al mes de nacimiento para todos los dominicanos de noventa años o más en todo el territorio nacional, facilitando que los adultos mayores en ese rango de edad puedan renovar su cédula en cualquier momento.