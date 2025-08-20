JCE adjudica licitación de nueva cédula al consorcio EMDOC por RD$3,363 millones

Santo Domingo.– La Junta Central Electoral (JCE), a través de su Comité de Compras y Contrataciones, adjudicó al consorcio EMDOC el contrato para suplir los equipos, materiales y servicios necesarios para la emisión de la nueva Cédula de Identidad y Electoral.

El proyecto fue otorgado por un monto de RD$3,363,322,412.00, tras la apertura del sobre B correspondiente a la propuesta económica de la licitación pública internacional JCE-CCC-LPI-2024-0001.

El Comité de Compras y Contrataciones estuvo presidido por Luis A. Mora e integrado por Bilbania Batista Liz, directora general Administrativa; Denny Díaz Mordán, consultor jurídico; Joel Lantigua Peralta, director de Planificación y Desarrollo; José Cuello de la Cruz, director Financiero; Luis Vílchez Marranzini, director de Acceso a la Información; y Ana Ysabel Salvador, subcoordinadora. Como notario actuante participó Emilio Garden Lendor.

Previo a la apertura de las ofertas económicas, Mora aclaró que dicho acto no implicaba adjudicación inmediata, sino un procedimiento formal de verificación. Sin embargo, tras analizar los informes técnicos, financieros, de credenciales y pruebas de concepto de los oferentes, el comité decidió otorgar la adjudicación al consorcio EMDOC por cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones y en el reglamento interno de la JCE.

Los consorcios participantes fueron:

– EMDOC, integrado por las empresas GSI Internacional Inc, IQtek Solutions, Muhlbauer, Ultra Tech y Veridos.

– ID Secure IDS, representado por Midas Dominicana.

– Cédula 4.0 RD, encabezado por Copy Solutions International.

De estos, solo EMDOC fue habilitado. Los demás quedaron inhabilitados por no cumplir con las documentaciones requeridas.

La JCE informó que toda la documentación relativa al proceso está disponible en la sección de transparencia de su portal web.

Según el cronograma, el proyecto de emisión de la nueva cédula iniciará entre los meses de octubre y noviembre de este año y se desarrollará en un plazo de 12 meses.