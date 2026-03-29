INFOTEP y Supérate actualizan acuerdo para ampliar oportunidades de formación y reducir pobreza

Santo Domingo. -El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) la Dirección de Desarrollo Social (Supérate) revisaron y actualizaron su acuerdo interinstitucional con el propósito de ampliar las oportunidades de formación técnico profesional y contribuir a la reducción de la pobreza en el país, mediante la capacitación de 80 mil personas al año en todo el territorio nacional.

Durante el encuentro, encabezado por la directora general del INFOTEP, Maira Morla Pineda y Mayra Jiménez, directora general de Supérate, se definieron los próximos pasos para el fortalecimiento de esta alianza estratégica, que articula esfuerzos para mejorar la empleabilidad y promover el desarrollo de personas en situación de vulnerabilidad.

Morla Pineda destacó que este convenio ya muestra resultados concretos y reafirmó el compromiso institucional de continuar ampliando su alcance.

“Cada día crece la demanda de formación, porque a través de ella las personas transforman su condición de vida, la de sus familias y la de su entorno. Desde el INFOTEP trabajamos junto a aliados clave como Supérate para que nadie se quede sin la oportunidad de capacitarse y avanzar”, expresó.

De su lado, la directora general de Supérate, Mayra Jiménez, valoró el impacto del acuerdo y su contribución a la superación de la pobreza.

“Sabemos que la pobreza no se supera únicamente con transferencias económicas, sino generando capacidades. Esta alianza con el INFOTEP permite dotar a las familias de herramientas para acceder a un empleo digno o emprender”, manifestó.

Jiménez informó que, para el año 2026, ambas instituciones proyectan capacitar a 80 mil personas de escasos recursos, de las cuales un 65 % corresponderá a beneficiarios de los programas de protección social del Gobierno.

El programa conjunto contempla una inversión de 500 millones de pesos, aportados en partes iguales por ambas entidades, para ejecutar unas 4,444 acciones formativas en áreas como mecatrónica, computación, ciberseguridad, análisis de datos, enfermería, farmacia, administración de negocios, ventas, albañilería, mecánica, electricidad, programación y diseño de videojuegos.

Durante la reunión realizada en la sede del órgano rector de la formación técnico profesional también se destacó que la planificación de la oferta formativa responde a las necesidades territoriales y a las demandas del sector productivo, garantizando una capacitación pertinente y orientada a la inserción laboral.

En el encuentro participaron, por el INFOTEP, Luis Beltré, director de Formación Docente; Margarita Aquino, directora de Gestión Humana; Bilma Herasme, directora de Administración y Finanzas; Iris Hurtado, directora Regional Oriental; Desirée Martínez, directora de Comunicaciones; Arelis Tolentino, subdirectora de Formación Profesional, y Perla Rijo, subdirectora de Administración y Finanzas.

Por Supérate asistieron Addys Then, subdirectora de Superación de la Pobreza; Carolina Alvarado, subdirectora de Desarrollo Inclusivo; Miguelina Ramírez, directora de Superación Económica; Anabel Rivas, directora de Cuidados; Esther Estévez, encargada de Capacitación, y Marina Hilario, coordinadora intersectorial.