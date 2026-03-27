Indotel advierte sobre mensaje falso que promueve supuestos negocios con “canastas digitales”

La institución aclara que el mensaje viral mezcla falsamente ayudas sociales con esquemas de cobro y emprendimiento inexistentes

Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) advirtió sobre la circulación de un mensaje falso que utiliza el nombre de su programa Canasta Digital para promover supuestas oportunidades de emprendimiento y esquemas de cobro que no forman parte de ninguna iniciativa oficial.

De acuerdo con la entidad, el contenido que circula en redes sociales y mensajería instantánea anuncia una jornada el 15 de abril en Santiago, en la que se promete la entrega de canastas digitales con celulares inteligentes y tres años de datos, además de “ideas de negocio” para generar ingresos.

Es importante precisar que este tipo de programa no requiere ningún pago por parte de los beneficiarios, por lo que Indotel reiteró que cualquier información que sugiera cobros, aportes económicos o intermediación para acceder a esta iniciativa es falsa y no corresponde a los procedimientos oficiales establecidos por la institución.

Sin embargo, el Indotel enfatizó que esa versión es totalmente falsa y que el mensaje resulta engañoso al incluir recomendaciones sobre cómo atraer clientes, promocionarse en redes sociales y, especialmente, cómo realizar cobros mediante transferencias, plataformas digitales o pagos en efectivo.

La institución explicó que su programa Canasta Digital Social no promueve actividades comerciales, ni emprendimientos, ni mecanismos de cobro, ya que su objetivo es exclusivamente reducir la brecha digital en hogares vulnerables mediante acceso a dispositivos, conectividad y formación básica.

El órgano regulador reiteró que todos sus programas se ejecutan bajo criterios institucionales, con identificación previa de beneficiarios, por lo que cualquier mensaje que mezcle beneficios sociales con esquemas de cobro o promesas de dinero debe ser considerado sospechoso.

En ese sentido, exhortó a la ciudadanía a no difundir informaciones falsas que puedan generar confusión o expectativas irreales, y a verificar siempre la autenticidad de cualquier convocatoria a través de sus canales oficiales.

La entidad reafirmó su compromiso con la inclusión digital y advirtió que continuará vigilante ante el uso indebido de sus programas para fines engañosos.