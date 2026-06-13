Inacif revela causa de muerte de madre e hijo hallados en apartamento de Piantini

Santo Domingo.- El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), informo que la muerte de Raiza Yulisa Serrano Mendoza, de 50 años, y su hijo Yadin Nain Cornelio, de 22, se debió a una intoxicación por monóxido de carbono.

El informe forense reveló que los análisis practicados a los cadáveres evidenciaron la presencia del gas tóxico en la sangre de las víctimas, estableciendo esta como la causa oficial de fallecimiento.

Con este resultado, las autoridades descartaron la hipótesis inicial de una intoxicación alimentaria, planteada luego de que madre e hijo compartieran una cena en un restaurante de Juan Dolio, horas antes del suceso.

En ese contexto, el establecimiento había sido intervenido para recopilar información y descartar cualquier vínculo entre los alimentos consumidos y las muertes.

La madre y su hijo, hallados sin vida el pasado jueves en un apartamento de la torre Arpel, en el ensanche Piantini de Santo Domingo, habían viajado a la República Dominicana con el propósito de recibir una villa que habían adquirido en Punta Cana.

En el mismo hecho resultó afectada Carolín Milagros Pérez, de 22 años, pareja de Cornelio, quien fue ingresada en estado delicado en un centro de salud privado. Posteriormente, evolucionó favorablemente y recibió el alta médica.

Las investigaciones continúan para determinar el origen de la concentración de monóxido de carbono en el apartamento y esclarecer las circunstancias exactas que provocaron el fatal desenlace.