Imponen tres meses de prisión preventiva a la exponente urbana “Masha”

Santo Domingo Este.- La Oficina de Atención Permanente impuso este lunes tres meses de prisión preventiva a la exponente urbana Ashley Mariel Sánchez Victoriano, conocida artísticamente como «Masha», arrestada el pasado 9 de mayo mientras se desplazaba junto a dos jóvenes por la avenida Mella, en el sector Andrés del municipio Boca Chica, portando dos armas de fuego sin documentación legal.

La jueza Karen Casado dictó igual medida contra Alexander Martínez Nolasco, de 18 años, y Karla Julisa Rodríguez.

Masha y Rodríguez, ambas de 19 años, deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, mientras que Martínez Nolasco será trasladado a Najayo Hombres.

De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, las armas fueron ocupadas en una jeepeta Honda CRV blanca, conducida por Rodríguez, quien viajaba acompañada de Masha y Martínez Nolasco.

Durante la requisa al vehículo se encontraron dos pistolas calibre 9 mm, ambas marca Glock: una con su cargador y cuatro cápsulas, y la otra sin cargador. Además, en la palanca de cambios se halló un cargador negro con capacidad para 30 cápsulas, conteniendo 10 en su interior.

El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica provisional de porte ilegal de armas de fuego, ilícito penal tipificado y sancionado en los artículos 43-B, 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.