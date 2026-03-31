Imponen tres meses de prisión a influencer que agredió a su hijo en plena transmisión en vivo

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta ciudad dictó tres meses de prisión preventiva contra Dileisy Yokasta García, señalada por presunto maltrato a su hijo de un año de edad mientras realizaba una transmisión en vivo a través de la red social TikTok.

El caso salió a la luz tras la difusión de un audiovisual que se ha viralizado en distintas plataformas digitales. Aunque en las imágenes no se aprecia de manera directa una agresión física, en el video se escuchan los llantos del menor, así como expresiones ofensivas y el tono alterado de la imputada, elementos que fueron valorados por las autoridades.

El tribunal determinó que la imposición de la medida de coerción resulta necesaria para garantizar la comparecencia de la acusada durante el proceso investigativo, así como para salvaguardar la integridad física y emocional del niño.

La situación ha generado un amplio rechazo en la opinión pública, especialmente por tratarse de un menor de edad en condición de vulnerabilidad y por el contexto en el que ocurrió el hecho.

Como medida de protección, el niño fue puesto bajo custodia del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), mientras avanzan las investigaciones.

El Ministerio Público calificó el hecho como grave y aseguró que continuará profundizando las indagatorias con el objetivo de esclarecer plenamente lo sucedido y establecer posibles responsabilidades adicionales.

En tanto, Dileisy Yokasta García deberá cumplir la prisión preventiva en un centro de privación de libertad, mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra.