Imponen tres meses de prisión a hombre mató hijastra de ocho meses en San Cristóbal

Santo Domingo.- Al analizar las evidencias aportadas por el Ministerio Público, un juez del distrito judicial de San Cristóbal impuso este miércoles tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre que mató a su hijastra de ocho meses de nacida el pasado mes de abril.

Joel Carmona Pinales, de 25 años de edad, es imputado de cometer homicidio voluntario y actos de tortura y barbarie contra la infante mientras se encontraba en la residencia donde recién convivía con la madre de la niña, ubicada en el sector Jeringa, de San Cristóbal.

La autopsia practicada al cadáver por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estableció que se trató de una muerte violenta y rápida, de etiología médico legal homicida, teniendo como causa el Síndrome del Niño Maltratado.

Indica que el cadáver presentaba varias evidencias, como deformidad facial derecha por contusión y edema y huella de mordedura humana en la mandíbula y el cuello (compatibles con la dentición del imputado), además de fractura craneal, hemorragia, contusión y edema cerebral y pulmonar.

Sobre el caso, la instancia con la solicitud de medida de coerción precisa que ocurrió en horas de la madrugada del día 19 de abril mientras la víctima dormía.

Indica que Carmona Pinales levantó a la niña por el cuello, y, que, al notar que la madre lo miraba la soltó y la colocó en la cama. Al verificar su estado, la madre se percató de que su hija se sentía mal, por lo que la llevó a un hospital de la zona donde se declaró su deceso.

El Ministerio Público de San Cristóbal, representada por las fiscales Ramona Santana Uceta (titular), Laura Segura Cordero y Aurelina Cuevas Román, estableció en la solicitud de medida de coerción que la conducta del procesado encuadra en los tipos penales descritos en los artículos 295 у 303-4-1 del Código Penal Dominicano, los cuales tipifican y sancionan el homicidio voluntario y los actos de tortura y barbarie en contra de niños, niñas o adolescentes.

En el transcurso de la investigación el Ministerio Público procedió con el arresto de Carmona Pinales, procediendo luego con su sometimiento a la justicia para conocerle medida de coerción, consistente en prisión preventiva.

Durante la audiencia realizada este miércoles, las fiscales litigantes Belkis Tejeda y Aurelina Cuevas presentaron distintas pruebas testimoniales, documentales y periciales con las cuales establecieron la vinculación del procesado al caso.

El juez José Carlos Arias, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal, ordenó el cumplimiento de la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.