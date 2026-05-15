Imponen prisión preventiva a mujer que mató a su hija de 6 años en San Cristóbal

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia San Cristóbal impuso tres meses de prisión preventiva contra Yoleydi Linarez Araujo, acusada de quitarle la vida a su hija de 6 años el pasado 11 de marzo en la comunidad Sabana Toro.

Linarez Araujo deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, mientras el Ministerio Público continúa las investigaciones del caso.

Según el Ministerio Público, la autopsia practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que la menor identificada como Milianny Linares, falleció por “asfixia por sofocación por obturación de orificios respiratorios”, estableciendo que se trató de una muerte violenta de etiología homicida.

El órgano acusador sostiene que el hecho ocurrió dentro de la vivienda de la acusada durante la mañana del mismo día en que la niña fue trasladada a un centro de salud.

Detalla que al lugar se trasladaron miembros del Ministerio Público, conjuntamente con agentes de la Policía Nacional adscritos al Departamento de Homicidios, quienes procedieron al levantamiento del cadáver, con el acta No.0107906, emitida por el Inacif.