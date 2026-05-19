IDAC abre concurso para controladores de aeródromos

Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) abrió la convocatoria para participar en el curso-concurso de Controlador de Aeródromos, dirigido a jóvenes dominicanos interesados en desarrollarse profesionalmente en el área de la navegación aérea, una función clave para la seguridad operacional y la eficiencia del transporte aéreo en el país.

La institución informó que los aspirantes deben cumplir con requisitos básicos como ser dominicano/a, poseer cédula de identidad y electoral, haber completado la educación secundaria, tener dominio del idioma inglés en nivel 5 o superior según la clasificación operacional de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), y tener entre 18 y 30 años de edad.

Asimismo, se establece que los postulantes no deben ser beneficiarios de jubilación o pensión del Estado dominicano y no se requiere experiencia previa para optar por esta oportunidad.

El proceso de postulación se realizará exclusivamente de forma digital a través del portal oficial CONCURSA, disponible en https://map.gob.do/Concursa/, donde los interesados deberán consultar previamente la guía del usuario, registrarse, completar su perfil y cargar los documentos requeridos en formato PDF. La entidad enfatiza que cada postulante es responsable de verificar que los documentos sean correctamente anexados antes de confirmar su aplicación.

La recepción de postulaciones estará abierta desde el 21 hasta el 27 de mayo de 2026, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Este proceso forma parte de los esfuerzos institucionales por fortalecer el recurso humano en el ámbito aeronáutico, garantizando altos estándares de formación y selección.

El director general del IDAC, Igor Rodríguez Durán, garantizó que este proceso de selección se realizará cumpliendo con todos los requerimientos éticos y profesionales exigidos por el Ministerio de Administración Pública, haciendo énfasis en la apertura, oportunidades, imparcialidad y la evaluación exhaustiva e imparcial de los postulantes.

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse a través del teléfono 809-274-4322, extensiones 6113, 6111, 6112, 3463 y 6180, donde recibirán orientación sobre el proceso y requisitos del concurso.