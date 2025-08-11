Hombre asesina a su hijo de un año y se quita la vida en El Factor, deja mensaje a la madre

Una tragedia estremeció este lunes a la comunidad de Telanza, en el municipio El Factor, provincia María Trinidad Sánchez, donde un hombre identificado como Melanio López Núñez asesinó a su hijo de apenas un año de edad y posteriormente se quitó la vida, dejando constancia del hecho en un video grabado con su celular.

El material audiovisual, que circula en grupos de WhatsApp, muestra a López Núñez hablando mientras comete el acto, en lo que aparenta ser un intento de enviar un mensaje a la madre del menor. “Así tú lo quisiste, gracias por todo”, se le escucha decir, mientras el llanto del niño se oye de fondo.

Según versiones extraoficiales, el crimen habría sido motivado por un deseo de causar sufrimiento a la madre del niño, cuyo nombre aún no ha sido revelado por las autoridades. En el lugar del hecho fue encontrada una carta escrita por López Núñez, en la que expresa sus intenciones.

Agentes de la Policía Nacional y técnicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) se presentaron en la escena para realizar el levantamiento de los cuerpos y recolectar evidencias que permitan esclarecer los detalles del caso.

Las autoridades continúan las investigaciones mientras la comunidad permanece consternada ante el hecho.