Hija de Alfonso Rodríguez advierte dominicanos deberán mudarse bajo el agua por impuestos digitales

Santo Domingo.– Carmen Denisse Rodríguez, hija del cónsul dominicano en Los Ángeles, Alfonso Rodríguez, criticó las pretensiones del Gobierno de Luis Abinader de aplicar un 18 % del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) a plataformas digitales.

Durante un comentario realizado en la estación radial La X 102.1 FM, Rodríguez reaccionó de manera crítica a las recientes declaraciones del director de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Pedro Urrutia, quien informó que el organismo trabaja en un mecanismo para cobrar ITBIS a los servicios digitales utilizados en el país.

“Nos vamos a fuñir bueno, porque ya tú no puedes salir para la calle porque todo está caro”, expresó la actriz y productora de cine, al considerar que la población dominicana enfrenta un constante aumento en el costo de la vida.

La hija del cineasta Alfonso Rodríguez, afirmó que incluso permanecer en casa representa cada vez un mayor gasto para los ciudadanos. “Te quedas en tu casa y también te van a poner ITBIS para ver televisión, para oír música. De verdad, ¿qué es lo que quieren, que uno se muera abajo del agua?”, manifestó.

Rodríguez sostuvo que la medida afectaría directamente el entretenimiento y los servicios básicos utilizados diariamente por miles de dominicanos. “Usted se va a sentar en su casa y dice: ‘Déjame quedarme aquí tranquila’. Ya la luz está carísima, lo que tienes en la nevera está carísimo, y ahora también hasta para oír música le van a poner ITBIS; para ver Netflix también ITBIS”, agregó.

En tono irónico, aseguró que el personaje animado Bob Esponja podría convertirse en el “referente” de los dominicanos. “Será mudarnos abajo del agua, a ver entonces si nos van a poner ITBIS ahí abajo también”, comentó.

Las declaraciones surgen luego de que Pedro Urrutia informara, durante un encuentro con la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), que todas las plataformas digitales que ofrecen servicios en República Dominicana deberán comenzar a pagar ITBIS.

El funcionario explicó que la DGII trabaja en la creación de un mecanismo de cobro para esos servicios y adelantó que la propuesta formal estaría lista en un plazo de 60 días.

La iniciativa ha generado rechazo en distintos sectores de la sociedad dominicana, donde usuarios y comentaristas han cuestionado la posibilidad de aplicar nuevos impuestos en medio del aumento del costo de vida.

Algunas voces también han planteado que, así como legisladores rechazaron renunciar a sus exoneraciones, los partidos políticos se opusieron a reducir el financiamiento estatal y los medios de comunicación protestaron ante posibles recortes publicitarios en el presupuesto nacional, la población debería unirse para rechazar nuevas cargas tributarias.

Por Roberto Tiburcio