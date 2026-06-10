Gremios de la comunicación de Moca exigen a constructora terminación de la Casa Club

Moca, Espaillat.-Los principales gremios de la comunicación de Moca, expresaron su preocupación por el retraso en la terminación de la Casa Club de los Comunicadores y demandaron a la compañía constructora responsable de la obra concluir los trabajos y proceder con su entrega en el menor tiempo posible.

La posición fue asumida por dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el Círculo de Locutores Dominicanos (CLD) y la Unión Nacional de Trabajadores de la Comunicación Social (UNTCS), filial Espaillat, quienes señalaron que la obra ha sido objeto de varios anuncios de entrega que hasta el momento no se han materializado.

Los representantes gremiales indicaron que la situación resulta preocupante debido a que los recursos presupuestados para la construcción fueron entregados en su totalidad a la empresa contratista, por lo que consideran necesario que se informe de manera clara sobre las causas de los retrasos y el cronograma definitivo para la conclusión de la obra.

El secretario general del SNTP en Espaillat, Wilfrido Pérez, hizo un llamado al ingeniero Iván Tejada para que ofrezca detalles precisos sobre el estado actual de los trabajos y establezca una fecha concreta para la terminación y posterior inauguración de la Casa Club de los Comunicadores.

“Los comunicadores de Moca esperan desde hace tiempo la culminación de esta importante obra. Entendemos que es necesario que se informe cuándo será entregada oficialmente para beneficio de todo el sector”, expresó Pérez.

De su lado, el presidente de la UNTCS en Espaillat, Octavio López, lamentó la situación y manifestó que la prolongación de los trabajos genera incertidumbre entre los miembros de las organizaciones beneficiarias.

López, destacó que los fondos destinados a la construcción fueron desembolsados conforme a lo establecido, por lo que entiende que la terminación de la infraestructura debe constituir una prioridad.

Mientras que Danilo Almanzar, recordó que en al menos tres ocasiones distintas la compañía constructora ha anunciado fechas para la entrega de la obra, compromisos que hasta el momento no se han cumplido.

Los gremios de la comunicación reiteraron que la Casa Club, representa una conquista importante para periodistas, locutores y trabajadores de la comunicación de la provincia Espaillat, razón por la cual solicitaron a la empresa constructora agilizar los trabajos pendientes y proceder con su entrega definitiva.

Asimismo, expresaron su disposición de continuar dando seguimiento al proceso hasta que la obra sea concluida e inaugurada oficialmente para el disfrute de todos los profesionales de la comunicación de la provincia.

Por Luis Ramón López