Gobierno invertirá más de RD$415 millones en obras deportivas e infraestructuras en Espaillat

Moca, Espaillat.-El Gobierno dominicano anunció una inversión superior a los RD$415 millones para la construcción, remodelación y acondicionamiento de importantes obras deportivas e infraestructuras en la provincia Espaillat, durante un acto celebrado en el salón de actos de la Gobernación Provincial de Espaillat, con la presencia de autoridades provinciales, municipales, legislativas , deportivas y representantes del Gobierno central.

El anuncio fue realizado por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, quienes encabezaron la actividad y participaron en el tradicional ceremonial del primer picazo, realizado en la parte frontal de la Gobernación, con el que quedaron formalmente iniciados los trabajos de varias de las obras contempladas en el programa de inversiones.

Durante su intervención, Kelvin Cruz, destacó el compromiso del presidente Luis Abinader, con el fortalecimiento del deporte y el mejoramiento de las instalaciones deportivas en todo el país, especialmente en la provincia Espaillat.

El funcionario anunció la construcción de un techado multiuso para el sector Viejo Puerto de Moca, una obra solicitada por el destacado jugador Anderson García, conocido como “La Mamba”, y que será desarrollada en reconocimiento a sus aportes al deporte nacional.

Asimismo, informó sobre la remodelación de la cancha Winston Arnaud, la construcción de un techado multiuso para el Club Don Bosco, así como un nuevo techado para la cancha municipal de San Víctor.

Kelvin Cruz, también anunció la construcción de un techado multiuso para la cancha municipal del distrito municipal de Veragua, además de la remodelación del techado multiuso y del estadio de béisbol de Gaspar Hernández.

La lista de obras incluye además la construcción de un nuevo techado multiuso en el municipio de Jamao al Norte, entre otras infraestructuras destinadas a fortalecer la práctica deportiva y recreativa en toda la provincia.

El ministro de Deportes, informó que los trabajos comenzarán a partir de la próxima semana, conforme al cronograma establecido por las autoridades gubernamentales.

Por su parte, el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, explicó que las inversiones anunciadas son el resultado de un proceso de evaluación y diagnóstico realizado por el Gobierno para identificar las principales necesidades deportivas de la provincia.

Bautista, destacó que las autoridades realizaron un levantamiento detallado de las condiciones de las instalaciones deportivas y de las demandas planteadas por las comunidades, dirigentes deportivos y autoridades locales.

“Luego de evaluar las necesidades de la provincia Espaillat, el Gobierno ha tomado la decisión de realizar estas importantes inversiones. Queremos garantizar que estas obras no solo sean iniciadas, sino también concluidas dentro del período establecido”, expresó.

El funcionario aseguró que todas las obras anunciadas serán terminadas durante los próximos dos años, como parte del compromiso asumido por el Gobierno con el desarrollo deportivo, la juventud y las comunidades de Espaillat.

Las autoridades presentes valoraron la magnitud de la inversión y señalaron que estas obras contribuirán significativamente al fortalecimiento de las actividades deportivas, la recreación sana y la formación de nuevos talentos en la provincia.

Detalles de las obras e inversiones

Las obras incluyen una inversión de RD 133.4 millones para el remozamiento de la pista de atletismo, con el objetivo de llevarla a estándares internacionales, así como la rehabilitación del estadio de béisbol Bragañita García, en Moca, con una inversión de RD 95.1 millones.

También se contempla la construcción del techado del Club Don Bosco, en Moca, con una inversión de RD 35.7 millones; el remozamiento del polideportivo del municipio de Gaspar Hernández, con una inversión de RD 25.6 millones.

Asimismo, la reparación del play de softbol Luciano Polanco, en Gaspar Hernández, con RD 17.4 millones; el remozamiento del multiuso del municipio de San Víctor, con RD 30.1 millones, y la construcción del techado del municipio de Veragua, con una inversión de RD 31.1 millones.

Además, será construida la cancha de baloncesto de La Española, en Moca, con una inversión superior a los RD 34.3 millones, así como el remozamiento del pabellón polideportivo de Moca, con una inversión de más de RD 12.5 millones.

Por Luis Ramón López