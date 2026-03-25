Gobierno implementará la firma digital para eficientizar la aprobación de órdenes de pago

Santo Domingo. –El Gobierno dominicano autorizó el uso de la firma digital cualificada para la aprobación de órdenes de pago a través del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y validados mediante el Gestor de Firma Gubernamental (FIRMAGOB) con el fin de reducir los tiempos de pagos y eficientizar las gestiones administrativas dentro de las instituciones públicas.

Para formalizar esta medida, el ministro de Hacienda y Economía (MHE), Magín Díaz; el ministro de Administración Pública (MAP), Sigmund Freund; el contralor general de la República, Geraldo Espinosa, y el tesorero nacional, Luis Delgado, firmaron la resolución conjunta que establecen los lineamientos para la puesta en operación de esta disposición.

“Avanzamos hacia una gestión moderna, eficiente y mucho más transparente alineada a los objetivos de burocracia cero que promueve el presidente Luis Abinader y con la mirada puesta en la mejora de procesos y facilitar el día a día de los ciudadanos”, resaltó el ministro Díaz al realizar la firma junto a los demás titulares.

Con esta iniciativa el Estado busca optimizar los tiempos de respuesta, fortalecer el control interno y contribuir con una gestión pública alineada con la transformación digital, sustentada en la Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, fortaleciendo así la gestión financiera, la continuidad operativa.

Durante su intervención, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, señaló que esta resolución conjunta permitirá seguir avanzando hacia la consecución de un Estado moderno, mediante la agilización de trámites que permitan reducir tiempos de manera segura y así elevar el nivel de competitividad del país.

Cronograma

La implementación de la firma digital se realizará de forma progresiva, conforme a un cronograma definido por el MHE, en coordinación con la Contraloría General de la República, el MAP y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC).

Su aplicación será obligatoria para las entidades del Gobierno Central, instituciones descentralizadas y autónomas no financieras, de la seguridad social, así como organismos no financieros que ejecutan sus operaciones presupuestarias y financieras mediante el SIGEF.

Rol de las instituciones

A partir de la puesta en marcha de la firma digital en el SIGEF y FIRMAGOB, la Contraloría tomará como base los expedientes electrónicos y los documentos firmados digitalmente para los procesos de revisión, fiscalización y control interno, los cuales serán válidos para la ejecución del proceso de pago por parte de la Tesorería Nacional.

Las instituciones comprendidas en el ámbito de aplicación de la referida resolución deberán remitir información relativa a la cantidad de órdenes de pago tramitadas y firmadas digitalmente; los tiempos de procesamiento y autorización; las incidencias técnicas, operativas o administrativas registradas; el uso del mecanismo de contingencia; los funcionarios habilitados como firmantes principales y sustitutos; y cualquier otro indicador necesario para fines de seguimiento, control interno, mejora continua, trazabilidad y auditoría.

SIGEF

El SIGEF es el sistema informático de la administración central del Estado para el procesamiento, registro y control de los procesos presupuestarios, de tesorería y de contabilidad en las operaciones de nómina, adquisición de bienes, servicios y obras, así como ingresos y financiamiento de las instituciones del Estado.