Fundación Sentidos por Amor realiza operativo oftalmológico en María Auxiliadora de Villa Mella

La Fundación Sentidos por Amor que preside la licenciada Yamel García en coordinación con la doctora Marcel Encarnación realizó una jornada oftalmológica para las personas de escasos recursos del sector María Auxiliadora de San Felipe de Villa Mella

“Me siento muy feliz de poder llevar esta jornada médica a cientos de personas de este populoso sector de Santo Domingo Norte, quienes necesitaban de asistencia Oftalmológica”, destacó Yamel García.

García recordó que la fundación Sentidos por Amor ha efectuado desde que se fundara en el 2017 varios operativos médicos en SDN, en lo que tiene que ver con la odontología, medicina general y ahora sobre oftalmología.

Indicó que el operativo oftalmológico se llevará a cabo también en otros sectores de la demarcación, a fin de contribuir con la salud de los munícipes que pudieran estar afectados de problemas visuales.

Dijo que pese a que todavía no reciben subvención del Estado seguirán con el esfuerzo de los padrinos y de la entidad, proporcionándoles salud a los más necesitados de Santo Domingo.

“Nosotros tenemos un gran aliado en esta obra de carácter social, que es mi esposo Víctor Pavón, quien no escatima esfuerzo para hacer posible la realización de los operativos”, señaló.

De su lado, Víctor Pavón explicó que la jornada Oftalmológica efectuada por Sentidos por Amor no tiene que ver con partido alguno, ya que la institución no es de carácter político sino social y comunitaria, que solo trabaja con comunidades y barrios que demandan de acciones puntuales para reducir el nivel de pobreza y de enfermedades que abaten a personas de escasos recursos.

En los próximos meses comenzaremos en SDN una jornada odontológica en los barrios que adolecen de centros de atención primaria y en las comunidades donde se les hace difícil a las personas asistir a los lugares indicados en materia de salud, ya sea por falta de dinero o de un seguro médico.

“Hemos decidido hacer estos operativos con nuestros propios recursos e invertirlos en asuntos que llegan a la comunidad, como han sido estos eventos de salud”, agregó.

La jornada de salud visual contó con la presencia de varios(a) especialistas en el área de la odontología.