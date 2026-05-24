Fundación Padre Rogelio Cruz celebra Día de las Madres con emotiva actividad en La Vega

La Vega.-La Fundación Padre Rogelio Cruz, celebró el Día de las Madres junto a unas 300 mujeres en su sede de Las Maras, en una actividad cargada de alegría, fraternidad y emotivos momentos de compartir.

Durante el encuentro, el ambiente estuvo marcado por las sonrisas, la música y las muestras de cariño hacia las madres invitadas, quienes disfrutaron de una jornada especial organizada en su honor.

Las asistentes recibieron regalos y enseres para el hogar, además de compartir un refrescante brindis preparado para la ocasión.

El sacerdote Padre Rogelio Cruz, expresó su agradecimiento a Dios por permitirle compartir junto a las madres este significativo momento de celebración.

“Hoy nuestras madres son las invitadas especiales y nos sentimos agradecidos de poder brindarles alegría, cariño y reconocimiento en su día”, manifestó el religioso.

Asimismo, agradeció el respaldo de personas, empresas e instituciones que colaboraron para hacer posible la actividad, así como el trabajo realizado por los voluntarios y colaboradores de la fundación.

“Agradecemos profundamente a todos los que siempre dicen presente y apoyan estas iniciativas solidarias en favor de nuestra gente”, expresó.

La actividad concluyó en un ambiente de confraternidad y felicidad, dejando momentos de gratitud y satisfacción entre las madres participantes.

Por Luis Ramón López