Familia de Arnulfo Gutiérrez desiste de acciones legales contra comunicador Ángel Martínez

Santiago.-La familia del empresario Arnulfo Gutiérrez desistió de las acciones legales interpuestas contra el comunicador Ángel Martínez, quien cumplía medidas de coerción tras ser acusado de difamación e injuria.

El proceso judicial, que se extendió por aproximadamente ocho meses, llegó a su conclusión luego de que el imputado admitiera ante el tribunal que las informaciones difundidas carecían de veracidad, reconociendo que no contaba con pruebas que sustentaran sus declaraciones.

Tras esta admisión, la parte querellante decidió retirar formalmente la acusación, poniendo fin al litigio que había generado amplio interés en la opinión pública y en sectores vinculados a la comunicación y al ámbito empresarial.

Durante el proceso, Martínez, enfrentó medidas de coerción como parte del procedimiento judicial, mientras el tribunal conocía el fondo de la querella presentada por la familia del empresario, quienes alegaban daños morales y afectación a la reputación.

Con el desistimiento de la acción penal privada, el caso queda cerrado en los tribunales, marcando un precedente sobre la responsabilidad en el ejercicio de la comunicación pública y la importancia de la verificación de informaciones antes de su difusión.

La familia Gutiérrez, no ofreció mayores detalles sobre los términos del desistimiento, mientras que el comunicador manifestó su disposición de acatar la decisión judicial y dar por concluido el proceso.

Por Luis Ramón López