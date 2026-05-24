Fallece en Moca Lenia Guzmán, gestora cultural que dedicó su vida a niños y jóvenes de los barrios

Moca, Espaillat.- Fue hallado sin vida la mañana de este domingo el cuerpo de la destacada gestora cultural y psicóloga mocana Lenia Guzmán, en su residencia ubicada en el barrio Las Flores, en la parte alta de la ciudad de Moca.

Lenia Guzmán era ampliamente reconocida por su incansable labor social y su compromiso con la formación artística, humana e integral de niños y jóvenes de sectores vulnerables del municipio.

Durante años, dedicó su vida a trabajar de manera desinteresada en favor de quienes más lo necesitaban, brindando orientación, educación y apoyo emocional.

Según informaciones preliminares, Guzmán venía enfrentando serios problemas de salud en los últimos tiempos. A pesar de estas dificultades, continuó desarrollando su labor con entrega, vocación y profunda pasión, manteniéndose firme en su misión de impactar positivamente la vida de niños y jóvenes en situación de riesgo social.

Lenia Guzmán comprendió algo que muchos olvidan: el arte no es un lujo, sino una herramienta de transformación humana. Un niño que aprende a cantar, bailar, pintar o recitar, también aprende a valorarse, a comunicarse, a soñar y a resistir.

Su trabajo en la formación artística de la niñez mocana no fue un proyecto ni un programa. Fue una misión de vida. Una apuesta sostenida, año tras año, por la dignidad de los más pequeños y por el potencial de una juventud que el abandono y la pobreza amenazaban con apagar.

Su legado se distingue por el amor y la solidaridad hacia aquellos menores que deambulan por calles y comunidades de Moca, a quienes ofrecía no solo formación, sino también esperanza y oportunidades de desarrollo.

Por Luis Ramón López