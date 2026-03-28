Exdiputado denuncia “chapucería” en diseño de circunvalación Moca–Estancia Nueva

Moca, Espaillat.-El exdiputado de la provincia Espaillat por el partido Fuerza del Pueblo criticó duramente el diseño actual de la circunvalación en el tramo Moca-Estancia Nueva-Cruce de Chero, calificando como una “chapucería” las soluciones viales que se pretenden implementar en la obra.

El exlegislador y presidente provincial de la Fuerza del Pueblo, expresó que la construcción de las dos salidas en esta vía no responde a una planificación adecuada, y advirtió que las decisiones adoptadas podrían agravar la situación del tránsito, en lugar de resolverla.

Asimismo, consideró que la mayor afectación recaería sobre los habitantes de comunidades como Juan López y Villa Trina, así como otras zonas aledañas, debido al cierre de su principal e histórica vía de acceso.

“Se trata de una degradación inaceptable que pretende aislar a comunidades enteras, afectando su movilidad, su economía y su vida cotidiana”, sostuvo.

El dirigente político manifestó que esta situación refleja una desconexión entre quienes ejecutan la obra y la realidad de las comunidades impactadas, señalando que el presidente Luis Abinader, aparentemente no estaría plenamente informado sobre lo que calificó como una situación “penosa y vergonzante”.

En ese sentido, cuestionó además el prolongado tiempo de ejecución del proyecto, que lleva cerca de cinco años en construcción, pese a tratarse de un tramo relativamente corto.

Igualmente, denunció el significativo aumento en el costo de la obra, que según indicó, ha pasado de un presupuesto inicial de alrededor de 750 millones de pesos a superar los 3,000 millones, sin que se evidencien mejoras proporcionales en su diseño o impacto.

Carlos García hizo un llamado a las autoridades a revisar de manera urgente el proyecto, a fin de garantizar que la circunvalación cumpla con su propósito original sin perjudicar a las comunidades que dependen de esta vía para su desarrollo.

Por Luis Ramón López