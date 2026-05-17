Estudiantes de Oratoria y Locución de Escuela Vocacional visitan emisoras Radio Ideal y Moca FM

Moca, Espaillat.-Los estudiantes de la Acción Formativa de Oratoria y Locución de la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Moca realizaron una visita educativa a las emisoras Radio Ideal 99.5 FM y Moca FM 98.9 radio, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y ampliar sus experiencias prácticas en el área de la comunicación radial.

Durante la jornada, la delegación estudiantil fue recibida en Radio Ideal por el locutor y subdirector de la estación Enmanuel Mireles, quien compartió experiencias, orientaciones y consejos profesionales con los futuros comunicadores y locutores.

En la emisora municipal Moca FM 98 radio, los estudiantes de término lograron entrevistar en cabina al actual alcalde del municipio de Moca, doctor Miguel Guarocuya Cabral.

La visita formativa estuvo enmarcada dentro del módulo de Locución, Teoría y Práctica, donde los participantes mostraron especial interés en conocer las características técnicas, funcionamiento y elementos que integran una cabina de radio profesional.

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de interactuar directamente con el ambiente radial, conocer los equipos utilizados en transmisión y observar de cerca los procesos de producción y conducción de programas en vivo.

La actividad fue coordinada por el profesor facilitador y periodista Miguel Ángel Arroyo Ramos, quien tiene a su cargo la dirección formativa de los participantes y destacó la importancia de este tipo de experiencias para la preparación integral de los futuros profesionales del micrófono.

Arroyo Ramos expresó que estas visitas permiten a los estudiantes complementar los conocimientos teóricos adquiridos en el aula con la práctica directa en medios de comunicación, fortaleciendo así sus capacidades y habilidades en el ejercicio de la locución y la comunicación oral.

Por Luis Ramón López