Estados Unidos ofrecerá citas rápidas para visas de turismo por un costo adicional

El Departamento de Estado ofrecerá un servicio acelerado premium para extranjeros que soliciten visas de negocios o turismo para viajar a Estados Unidos, el cual tendrá un costo adicional de 750 dólares, sumado a la tarifa inicial de 185 dólares.

En un aviso que se publicará en el Registro Federal esta semana, el departamento presentará un programa piloto que permitirá a los solicitantes de visa pagar los 750 dólares para programar una cita para una entrevista dentro de los 10 días posteriores al pago en embajadas y consulados estadounidenses seleccionados.

La normativa indica que los lugares donde estará disponible este servicio serán anunciados a través del sitio web oficial travel.state.gov, pero aún no se ha proporcionado un listado anticipado de cuáles serán.

El programa piloto es limitado. Funcionará del 1 de julio al 31 de diciembre, según documentos internos obtenidos por The Associated Press y un funcionario del Departamento de Estado, quien habló bajo condición de anonimato porque el programa aún no ha sido anunciado.

La medida es un posible esfuerzo para aliviar las condiciones causadas por la presión de la administración Trump para dificultar el ingreso a Estados Unidos.

La administración ha tomado medidas enérgicas contra la mayoría de las formas de migración de extranjeros, exigiendo que se paguen montos de hasta 15.000 dólares para el procesamiento de visas en algunos países, principalmente africanos, y exigiendo años de historial personal, incluidas cuentas de redes sociales, para ser examinados.

Los nuevos requisitos han causado retrasos en el procesamiento de visas en todo el mundo, lo que ha provocado quejas. Los tiempos de espera para las entrevistas de visa para ciudadanos de países que no forman parte del Programa de Exención de Visa pueden ser de varios meses o más. Sin embargo, pagar la tarifa por el servicio adicional premium opcional no garantiza que se emitirá una visa.

Las embajadas y consulados en los que estará disponible el servicio acelerado se anunciarán antes de que el programa entre en vigor el 1 de julio. El programa piloto se llevará a cabo hasta fin de año, pero podría extenderse dependiendo de la demanda.

El programa se ofrecerá en cantidades restringidas en cada una de las sedes elegidas.

Fuente: AP