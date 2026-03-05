Estados Unidos dona equipos médicos al CONADIS para apoyo a personas con discapacidad

Santo Domingo.-El Departamento de Guerra de los Estados Unidos realizó una donación de equipos médicos valorados en 27 mil dólares al Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), destinados a fortalecer la atención y apoyo a personas con discapacidad en la República Dominicana.

El acto de entrega contó con la participación de la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos, quien destacó la importancia de la cooperación entre Estados Unidos y Republica Dominicana para impulsar iniciativas que contribuyan al bienestar social y la inclusión.

La donación fue realizada en nombre de la Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora (ASODIFIMO), organización que trabaja en favor de los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad físico-motora.

El acto estuvo encabezado por el presidente del CONADIS, Benny Metz, y su director ejecutivo, Alexis Alcántara, quienes agradecieron el gesto solidario y resaltaron el impacto que tendrán estos equipos médicos en la calidad de vida de las personas beneficiadas.

Durante la actividad también estuvieron presentes diversas autoridades del Gobierno dominicano y representantes de organizaciones vinculadas al sector de discapacidad.

La embajadora Campos, expresó que esta iniciativa refleja el compromiso de los Estados Unidos de continuar fortaleciendo la cooperación con la República Dominicana, especialmente en programas que promuevan la inclusión social, la dignidad humana y los valores compartidos entre ambas naciones.

La donación forma parte de los esfuerzos conjuntos para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y reforzar las alianzas institucionales que contribuyen al desarrollo social en el país.

Por Luis Ramón López