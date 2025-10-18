Empresario Esteban Ferreiras es reconocido por la Presidencia por sus aportes a la avicultura

Moca, Espaillat.-El empresario agroindustrial Esteban Ferreiras fue distinguido por la Presidencia de la República con la Medalla al Mérito 2025, otorgada a su empresa PETS Agroindustrial en el renglón de avicultura, en reconocimiento a sus valiosos aportes al desarrollo del sector agropecuario nacional.

El acto de entrega fue encabezado por el presidente Luis Abinader, durante la XXXIV edición de la Medalla de Honor al Mérito 2025, organizada por la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores (ADHA), en reconocimiento a los hombres y mujeres que han hecho del campo dominicano un verdadero motor de desarrollo y bienestar.

Un total de 12 productores y una empresa fueron galardonados en diferentes categorías, siendo PETS Agroindustrial distinguida por su excelencia en la producción avícola, su compromiso con la innovación tecnológica, su alta calidad en los procesos productivos y su ética empresarial ejemplar, que la han posicionado como una de las empresas líderes del sector.

Durante el acto, se destacó la visión y el liderazgo del empresario Esteban Ferreiras, quien ha consolidado una empresa modelo en la industria agroalimentaria, generadora de empleos, oportunidades y progreso para la región del Cibao y todo el país.

“Este reconocimiento es un estímulo a la constancia, al esfuerzo colectivo y a la fe en el campo dominicano. Nuestra mayor satisfacción es contribuir al fortalecimiento del sector avícola nacional con productos de calidad y compromiso con el desarrollo sostenible”, expresó Ferreiras al recibir el galardón.

La Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores resaltó que este premio simboliza la importancia del trabajo agroindustrial, que impulsa el crecimiento del país y promueve el relevo generacional en el campo.

Con este galardón, Esteban Ferreiras y PETS Agroindustrial, reafirman su liderazgo y compromiso con la productividad nacional, la innovación y la sostenibilidad en el sector avícola dominicano.

Por Luis Ramón López