Educadora mocana Doña Angelita Camilo recibe reconocimiento del Senado de la República

Moca, Espaillat.-El Senado de la República Dominicana, reconoció a 32 mujeres de las 31 provincias del país y el distrito nacional, destacadas durante el acto denominado “Mujeres que Construyen y Dejan Huellas de Futuro”, en su tercera versión, al conmemorarse este domingo 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer.

Durante la ceremonia, que encabezó el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, en los salones de la Asamblea Nacional, cada provincia estuvo representada por una mujer cuya trayectoria ha dejado un impacto positivo en su comunidad.

Con esta iniciativa de “Huellas de Futuro: Mujeres que Transforman”, tercera versión, el Senado busca resaltar el aporte de la mujer dominicana en los diferentes ámbitos de la vida nacional.

En representación de la provincia Espaillat, en el área de la educación, fue reconocida Doña María Reina de los Ángeles Camilo, fundadora del Colegio Salomé Ureña, por su destacada labor educativa y su compromiso con el desarrollo social de la provincia.

Doña María Reina de los Ángeles Camilo, es ampliamente valorada en la sociedad mocana por su dedicación a la formación académica de generaciones de estudiantes, así como por su activa participación en diversas instituciones sociales y de servicio comunitario.

La selección de la homenajeada por la provincia Espaillat, fue realizada por la oficina senatorial del senador Carlos Gómez, quien junto a su equipo de trabajo tuvo a su cargo la escogencia de la representante de la demarcación.

En este reconocimiento a la destacada educadora mocana, el senador Carlos Gómez, se hizo acompañar de manera especial de la doctora Gerlyn Martínez.

El reconocimiento forma parte de las actividades que cada año desarrolla el Senado dominicano para destacar el liderazgo femenino y el impacto de mujeres que, con su trabajo, contribuyen al desarrollo social, educativo, comunitario y profesional de la nación.

Con esta distinción, el Senado reafirma su compromiso de visibilizar el rol fundamental que desempeñan las mujeres en la construcción de una sociedad más justa, solidaria y con mayores oportunidades para las futuras generaciones.

Por Luis Ramón López