Educación emite nuevos lineamientos sobre el uso de celulares en escuelas y colegios

Santo Domingo.- El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, emitió la Orden Departamental 011-2026, que establece nuevos lineamientos nacionales sobre el uso de dispositivos móviles y pantallas en los centros educativos públicos y privados del país, con el objetivo de promover una educación digital más segura, equilibrada y enfocada en el bienestar integral de los estudiantes.

La medida surge en un contexto internacional marcado por la creciente preocupación sobre el impacto del uso excesivo de pantallas y redes sociales en el aprendizaje, la salud emocional y la convivencia escolar de niños y adolescentes.

Según explicó el ministro, la iniciativa forma parte de la estrategia de transformación educativa y ciudadanía digital impulsada por el Ministerio de Educación para preparar a las nuevas generaciones ante una sociedad cada vez más tecnológica, sin descuidar la formación ética y humana.

“La discusión ya no es si la tecnología forma parte de la educación, sino cómo garantizamos que contribuya al aprendizaje y a una convivencia digital más saludable y responsable”, expresó De Camps.

La normativa dispone que cada centro educativo deberá crear protocolos internos sobre el uso de dispositivos móviles, integrados a sus manuales de convivencia y elaborados junto a docentes, familias y estudiantes. Además, promueve la reducción del tiempo de exposición a pantallas durante la jornada escolar mediante pausas activas y actividades alternativas.

Entre las medidas, se establece la prohibición total de teléfonos celulares personales en el nivel inicial, restricciones en primaria y un uso regulado y supervisado en secundaria bajo criterios pedagógicos definidos por cada institución.

A través de su cuenta en X, el ministro afirmó: “La tecnología debe potenciar el aprendizaje, no deteriorar la convivencia ni la atención. Emitimos la Orden Departamental 011-2026 para regular el uso de dispositivos móviles y pantallas en nuestras escuelas, priorizando siempre el bienestar integral de los estudiantes”.

Asimismo, señaló que “establecemos pautas claras por niveles: prohibición total en el Nivel Inicial para proteger el desarrollo temprano, restricción en Primaria y un uso pedagógico regulado y supervisado en Secundaria. Buscamos un equilibrio saludable en el entorno escolar”.

La orden también incorpora disposiciones sobre privacidad y protección de datos, prohibiendo grabar o difundir imágenes, videos o audios de estudiantes, docentes y personal administrativo sin consentimiento previo. Igualmente, contempla medidas de prevención contra el ciberacoso, la humillación digital y otras formas de violencia en entornos virtuales.

De Camps subrayó que el país necesita avanzar hacia una cultura digital más consciente y responsable frente a los desafíos de la inteligencia artificial y la hiperconectividad. “Mientras más digital se vuelve una sociedad, más importante es formar ciudadanos con criterio, pensamiento crítico, responsabilidad y capacidad de convivir sanamente tanto en espacios físicos como digitales”, afirmó.

La disposición también prevé excepciones para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo que requieran herramientas tecnológicas para su aprendizaje o accesibilidad, así como programas de formación dirigidos a docentes, personal administrativo y familias sobre bienestar digital, protección de datos y uso responsable de la tecnología.