Edeeste destaca avances en proyectos de mejora de calidad del servicio en La Romana

La Romana. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó sobre los avances del proyecto de conversión de voltaje y normalización de clientes en el circuito ROPU01, en La Romana, una intervención clave para mejorar la calidad y estabilidad del servicio eléctrico en la zona.

Este proyecto contempla una inversión de RD$116,364,454, destinada a la modernización integral de la red, el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica y la regularización de miles de usuarios.

Actualmente, el proyecto presenta un 40.86 % de avance general, reflejando el progreso sostenido de las labores en campo y el compromiso de la empresa con la ejecución eficiente de estas obras.

Como parte de los trabajos ejecutados, Edeeste ha realizado más de 200 excavaciones para la instalación de nuevas redes, así como la colocación de 200 estructuras eléctricas (izaje) y el armado de más de 140 componentes, fundamentales para el soporte del sistema.

En el componente de distribución, se han instalado más de 9 kilómetros de tendidos de media tensión, junto con la colocación de 35 transformadores, lo que permitirá optimizar la capacidad de respuesta del circuito ante la demanda energética.

Asimismo, se han ejecutado más de 1,300 acometidas eléctricas, facilitando la normalización de clientes y contribuyendo a la reducción de conexiones irregulares, uno de los principales factores que afectan la estabilidad del servicio.

El proyecto también incluye la instalación de más de 130 luminarias, mejorando significativamente la iluminación pública y la seguridad en las comunidades impactadas.

Edeeste destacó que, como parte del proceso de ejecución de estos trabajos, los clientes han experimentado interrupciones programadas del servicio en determinados días de la semana, las cuales han sido debidamente notificadas con antelación a través de las cuentas oficiales de la empresa, con el objetivo de brindar facilidades y permitir a los usuarios tomar las previsiones necesarias.

Las acciones impactan de manera directa a comunidades que se alimentan del circuito Romana Pueblo 01, entre ellas: Barrio Blanco, Sinaí, Los Picapiedras, Los Profesores, Piedra Linda, Sabaneta, Villa Deportiva, Villa Zorrilla, Vista Hermosa, Villa España, Ensanche La Paz, Los Maestros, Jardines Piedra Linda, El Centro, Villa Paraíso, La Lechoza, El Jobo, Villa Hermosa, El Higo, San Andrés, El Tamarindo, Ramón Matías Mella, Comajón, La Caoba y Villa Caoba.

Edeeste reiteró que estas intervenciones forman parte de un plan integral orientado a fortalecer el circuito, reducir interrupciones, mejorar los niveles de voltaje y garantizar un servicio más confiable y seguro para los usuarios.

La empresa reafirmó su compromiso de continuar ejecutando proyectos de modernización en toda su zona de concesión, enfocados en elevar la calidad del servicio y promover un sistema eléctrico más eficiente y sostenible.