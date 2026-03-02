Dominicanos en Escocia conmemoran el 182 aniversario de la Independencia Nacional

Escocia. — La Asociación de Dominicanos en Escocia, presidida por Juan Martínez de los Santos, junto a sus colaboradores, celebró el pasado 28 de febrero el 182 aniversario de la Independencia Nacional de la República Dominicana con una emotiva jornada cultural y patriótica.

La ceremonia fue dirigida por Alberto Rodríguez y Lisbeth Rodríguez, quienes condujeron el programa con solemnidad y entusiasmo, resaltando la importancia histórica de esta fecha para todos los dominicanos.

El programa incluyó diversos actos que exaltaron los valores, la historia y la identidad dominicana.

Entre las actividades más destacadas figuran la presentación de una poesía patriótica interpretada por más de diez niños, bajo la dirección de Ingri Hernández, emocionando al público asistente y reafirmando el compromiso con la formación cultural de las nuevas generaciones.

Asimismo, se realizó un monólogo como acto simbólico de la confección de la bandera nacional, interpretado por Cleudy Santos y Angélica Rivera, resaltando el significado histórico y patriótico de los símbolos nacionales.

La conmemoración incluyó una dramatización del trabucazo disparado por Matías Ramón Mella la noche del 27 de febrero de 1844, declarando la independencia, entre otras actividades culturales que fortalecieron el sentido de unidad y orgullo nacional.

Entre los que fungieron como actores figuran Wilkerson Rivera, Robert Bautista, Rafael Alcántara, Felipe Mendoza, Enrique de la paz, Karel Kalaf, Zoraya Dotel, Nuris Pérez, Mártires Alcántara y Carmen Guillen.

La Asociación de Dominicanos en Escocia con estas actividades reafirma su compromiso de promover la cultura, las tradiciones y la historia dominicana en el exterior, fomentando la integración comunitaria y el vínculo permanente con la patria.

Por Emmanuel Solano