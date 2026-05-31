Dirigente popular Comprés Guanchy afirma que “en Moca hay más drogas que arroz”

Moca, Espaillat.– El reconocido dirigente popular Juan Comprés, conocido como Guanchy, denunció que en el municipio de Moca circula una alarmante cantidad de drogas, afirmando que en la ciudad “hay más drogas que arroz”, lo que, a su juicio, refleja una crisis de seguridad que las autoridades no han sabido enfrentar con eficacia.

Comprés dirigió además una fuerte crítica a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en Moca, señalando que el organismo encargado de combatir el narcotráfico estaría causando daño a personas serias y de buena reputación del municipio, en lugar de concentrar sus esfuerzos en los verdaderos actores del narcotráfico local.

Sostiene que la lucha contra el narcotráfico debe desarrollarse con firmeza, pero también con estricto respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

A su juicio, cuando una actuación del organismo antinarcóticos afecta injustamente a una persona inocente, el impacto trasciende al individuo e involucra a toda su familia, generando daños emocionales, económicos y sociales difíciles de reparar.

El dirigente pidió a las autoridades competentes revisar los procedimientos operativos de la DNCD en Moca y garantizar que las acciones institucionales no afecten a ciudadanos honestos ajenos al tráfico de sustancias ilícitas.

Por Luis Ramón López