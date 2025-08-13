Director del INFOTEP llama a “dominicanizar” la mano de obra en la construcción

Santo Domingo. -El director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Rafael Santos Badía, destacó los avances históricos logrados por la institución en los últimos cinco años, con la capacitación de más de 3.4 millones de personas, así como la implementación de programas de formación de cuarta revolución industrial (4.0) y alianzas estratégicas que impulsan la empleabilidad juvenil.

Durante una entrevista en el programa Hoy Mismo de Color Visión, Santos Badía resaltó el respaldo recibido del presidente Luis Abinader, a quien reconoció por dirigir el país en medio de crisis globales como la pandemia y la recesión económica.

“El INFOTEP ha podido expandirse y modernizarse con un fuerte apoyo presidencial, logrando que nuestros programas respondan a las nuevas demandas del mercado laboral y la economía digital”, expresó.

Entre los logros, mencionó la formación de técnicos en áreas de alta demanda, como reparación de dispositivos electrónicos, inglés bajo estándares internacionales (marco común europeo), manufactura de dispositivos médicos, y habilidades vinculadas al internet de las cosas.

También destacó el éxito del programa de formación dual, que garantiza un 95% de empleabilidad para los aprendices que combinan capacitación y trabajo en empresas.

En materia de política laboral, Santos Badía lanzó un llamado a “dominicanizar” la mano de obra en la construcción, asegurando que existe interés y capacidad en jóvenes dominicanos siempre que reciban una remuneración justa y oportunidades reales.

Asimismo, planteó la necesidad de articular esfuerzos con el Ministerio de Educación para integrar la formación técnica a la jornada extendida escolar, de manera que los estudiantes puedan graduarse con doble titulación bachillerato y certificado técnico, reduciendo así el desempleo y la frustración juvenil.

“Si logramos que la educación académica y la formación técnica vayan de la mano, podremos disminuir la frustración social y aumentar la productividad nacional”, afirmó.

Santos Badía también informó que INFOTEP trabaja con programas sociales como Supérate, formando a decenas de miles de beneficiarios para que puedan salir de la dependencia de subsidios y acceder a empleos dignos.

Dijo que, con estas acciones, el INFOTEP proyecta seguir siendo un motor de transformación laboral, apostando a la innovación, la inclusión y el fortalecimiento del talento humano dominicano.