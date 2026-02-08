Director de INFOTEP anuncia instalación de talleres móviles en Montellano, Puerto Plata

Puerto Plata. -El director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Rafael Santos Badía, anunció la instalación de tres talleres móviles en el municipio de Montellano, con el objetivo de fortalecer la formación de técnicos vinculados a la industria hotelera y de servicios en la provincia de Puerto Plata.

Santo Badía dijo que este anuncio se suma a las inversiones que INFOTEP ha venido realizando en la provincia, entre ellas la instalación de un gran centro tecnológico en Llano de Pérez, un Centro de Capacitación en Zona Franca de Puerto Plata y la operación de la oficina satélite ubicada en los terrenos del antiguo hotel Montemar.

Explicó que los talleres móviles estarán debidamente equipados con tecnología moderna para la formación de camaristas, bartenders y cocineros, así como técnicos electricistas, plomeros y paisajistas, perfiles esenciales para el fortalecimiento integral de la industria hotelera.

Indicó que esta iniciativa se enmarca en la política impulsada por el presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, orientada al relanzamiento turístico y económico de Puerto Plata.

En ese sentido, instruyó al director de la oficina satélite de INFOTEP en Puerto Plata, Elvis Pérez, a iniciar de inmediato los esfuerzos necesarios para dejar habilitados los talleres móviles, los cuales ya se encuentran en Montellano, tras recibir la autorización del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) para su instalación en esos terrenos.

“Esta es una gran noticia para Montellano y para toda la provincia de Puerto Plata. Mientras se construye el hotel escuela que se levantará en Punta Bergantín, comenzaremos de inmediato la formación de técnicos en estos talleres móviles”, afirmó Santos Badía.

La información fue dada a conocer en el marco de la inauguración del hotel Holiday Inn Puerto Plata, un acto encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, con la participación del ministro de Turismo, David Collado, el ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza.