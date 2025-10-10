Denuncian contaminación de un campo golf daña los ríos Matua e Higüero

Santo Domingo.- Organizaciones comunitarias del Distrito Municipal La Cuaba, municipio de Pedro Brand denunciaron este viernes que los ríos Matua e Higüero están siendo contaminados, luego de que iniciara sus operaciones el campo Vistas Golf Country Club, en abril de 2022.

Los comunitarios de los parajes Pedregal, Los Aguacates, Salamanca, La Malenita e Higüero Abajo denunciaron que la extracción excesiva de agua y la contaminación han provocado graves daños ambientales en los afluentes, provocando una sequía inusual de los torrentes de la zona.

En ese sentido, las juntas de vecinos de estas demarcaciones pidieron al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizar una investigación al respecto para evitar que se siga dañando la biodiversidad de las citadas comunidades.

Igualmente, pidieron a las autoridades mostrar los permisos ambientales que les permiten operar al campo Vistas Golf Country Club, ubicado en el kilómetro 7 de la avenida Circunvalación Norte, en Santo Domingo.

Además, se quejaron porque la situación está provocando graves daños a la agricultura y el hábitat de las personas que residen en los diferentes parajes.